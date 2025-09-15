‘O Agente Secreto’ é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026

Primeira lista de pré-selecionados será revelada em 16 de dezembro de 2025, enquanto os indicados finais serão divulgados em 22 de janeiro de 2026; cerimônia está marcada para 15 de março do ano que vem

Divulgação/ MK2 Productions 'O Agente Secreto', sob a direção de Kleber Mendonça Filho, foi selecionado para representar o Brasil na corrida por uma indicação ao Oscar de 2026



O filme “O Agente Secreto”, sob a direção de Kleber Mendonça Filho, foi selecionado para representar o Brasil na corrida por uma indicação ao Oscar de 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional. A escolha foi anunciada nesta segunda-feira (15) pela Academia Brasileira de Cinema, que destacou a importância da obra em um momento crítico para o país. “Essa é uma resposta ao Brasil que recentemente enfrentou um 11 de setembro, com decisões do nosso judiciário que finalmente se afirmam, promovendo um Brasil mais justo”, afirmou um representante da academia.

Entretanto, a escolha do filme pelo Brasil não garante a indicação para o Oscar. Ele ainda vai disputar com filmes de outros países em busca de uma vaga na lista final de cinco indicados.

A cerimônia do Oscar está agendada para o dia 15 de março de 2026. A primeira lista de pré-selecionados será revelada em 16 de dezembro de 2025, enquanto os indicados finais serão divulgados em 22 de janeiro de 2026.

‘Ainda Estou Aqui’ venceu a categoria Melhor Filme Internacional na edição de 2025

Em março de 2025, o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar. Foi a primeira vez que uma produção do Brasil venceu nessa categoria.

Dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, o filme foi amplamente elogiado pela crítica e pelo público, o que o levou a uma bem-sucedida campanha internacional.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA