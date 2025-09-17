Kleber Mendonça Filho receberá prêmio do Critics Choice por ‘O Agente Secreto’

A homenagem ao cineasta pernambucano se prova como mais um passo certeiro do filme em direção ao Oscar 2026; longa foi escolhido para disputar a indicação brasileira ao prêmio de Melhor Filme Internacional

Victor Jucá/Divulgação O cineasta brasileiro recebeu o prêmio de Melhor Diretor no 78º Festival de Cannes pelo filme, que também agraciou Wagner Moura



O cineasta Kleber Mendonça Filho receberá um prêmio do Critics Choice Awards, a maior associação de críticos de cinema da América do Norte, por sua direção do longa “O Agente Secreto”. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17), por meio das redes sociais da organização. No dia 24 de outubro deste ano, a associação celebrará a quarta edição do Critics Choice Celebration of Latino Cinema and Television. O evento busca divulgar e celebrar a produção audiovisual vinda da América Latina e de seus descendentes.

“Kleber Mendonça Filho receberá o Prêmio de Direção por seu trabalho em O Agente Secreto”, afirmou o comunicado divulgado à imprensa. “O cineasta brasileiro recentemente recebeu o prêmio de Melhor Diretor no 78º Festival de Cannes pelo filme, além de ter recebido o Prêmio da Crítica Internacional FIPRESCI.” Além do diretor brasileiro, outros nomes de artistas latinos também serão homenageados no evento – a atriz America Ferrera, os atores Oscar Isaac, Anthony Ramos e Gabriel Luna, entre outros.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No ano passado, a atriz Fernanda Torres foi homenageada no mesmo evento por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”. A homenagem ao cineasta pernambucano, então, se prova como mais um passo certeiro de” O Agente Secreto” em direção ao Oscar 2026. Na segunda-feira (15), o longa foi escolhido para disputar a indicação brasileira ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Para além disso, o filme venceu dois prêmios no Festival de Cannes e vem sendo bastante elogiado pela crítica internacional

Nos Estados Unidos, a mídia norte-americana coloca o longa como provável candidato em cinco categorias – Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional. Na trama da obra, ambientada durante a ditadura militar brasileira, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele, no entanto, logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos