Kleber Mendonça Filho fala sobre prêmio em Cannes: ‘É como se ‘Ainda Estou Aqui’ passasse a bola para ‘O Agente Secreto’

Kleber Mendonça Filho comentou neste sábado (24) sua vitória como melhor diretor no Festival de Cannes e do sucesso de seu filme, O Agente Secreto, que ainda faturou outros três prêmios. “É como se o filme do Walter ‘passasse a bola’ agora para O Agente Secreto. Espero que seja um bom momento do cinema brasileiro”, afirmou, em conversa com jornalistas brasileiros. O diretor destacou que não estava esperando, de fato, ganhar um prêmio, parabenizou Wagner Moura, a quem chamou de “grande amigo e grande brasileiro”, e afirmou que vê seu filme “recebendo o bastão” de Ainda Estou Aqui na temporada de premiações internacionais. “A recepção ao Agente Secreto foi muito forte. Mas eu realmente não esperava os prêmios na noite de hoje. Estou muito feliz. Espero que os prêmios alavanquem o filme na consciência brasileira e o filme seja muito visto no Brasil”, comentou.

“Eu só penso nos jovens, meninos e meninas que estão pensando em fazer cinema. Eu já estive nessa posição, de ser um menino que queria fazer cinema. Acho que talvez um prêmio assim, gostando ou não do filme, podem dizer: ‘Ah, talvez, não acho que seja tão absurdo fazer cinema no Brasil’”, afirmou. “Em Tocantins, Brasília, interior de São Paulo, seja lá onde. Acho que um prêmio assim pode estimular pessoas a quererem contar histórias”, completou, ao ser questionado sobre a importância da conquista para o cinema nacional. Kleber Mendonça Filho também destacou o momento histórico para a área no País: “Eu quero que o filme seja visto no Brasil e, pela experiência [que tenho] com o Bacurau e meus outros filmes, tenho certeza que esses prêmios alavancam o filme. Acho que no Brasil há um ambiente muito positivo em relação ao Agente Secreto por causa também da temporada de prêmios que tivemos com o filme do Walter [Salles], o Ainda Estou Aqui. É como se o filme do Walter ‘passasse a bola’ agora para o Agente Secreto. Espero que seja um bom momento do cinema brasileiro”.

Kleber Mendonça Filho ainda revelou que ouviu “umas palavras muito belas da Juliette Binoche ainda no palco”: “São coisas que não é o caso de divulgar, mas muito lindas, da presidente do júri, que é alguém a quem respeito muito”. O cineasta ainda destacou: “Estou muito feliz pelo Wagner Moura, que é um grande ator, um grande brasileiro, um grande amigo, hoje. Um ano atrás a gente estava ensaiando, lá no Recife…”.

