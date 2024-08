Bafta cria nova categoria para filmes infantis e familiares e muda regras para melhor filme

Novo prêmio será destinado a qualquer gênero de longa que Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão entender ter ‘apelo intergeracional específico para crianças, jovens e adultos’

Marc Hoberman/BAFTA A próxima edição do Bafta acontece em 16 de fevereiro de 2025



A partir do ano que vem, o Bafta terá uma categoria voltada apenas para filmes infantis e familiares. O prêmio será destinado a qualquer gênero de filme que Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão entender ter “apelo intergeracional específico para crianças, jovens e adultos”, segundo a BBC. Serão elegíveis filmes com classificações indicativas: U, quando a classificação é livre para todos os públicos; PG (Parental Guidance), quando a classificação é livre, mas os responsáveis são avisados sobre a presença de algumas cenas inapropriadas para crianças; e 12A, quando é considerado apropriado para pré-adolescentes de 12 anos ou mais. Esta é a primeira nova categoria de filme introduzida na premiação nos últimos cinco anos.

Melhor filme

Além da novidade, a Bafta também mudou as regras para que um filme possa participar da categoria melhor filme. Antes, eles precisavam ser exibidos no cinema pelo menos 10 vezes por dia durante uma semana. Na nova regra, eles precisam ser exibidos em 50 telas por pelo menos sete dias, o que dá um mínimo de 350 exibições. A próxima edição do Bafta acontece em 16 de fevereiro de 2025.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira