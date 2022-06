‘O Diário de Mika’ ganha nova montagem no teatro e faz curta temporada em São Paulo

Inspirado na animação de sucesso, espetáculo musical ‘Temos muito o que aprender’ estreia neste sábado, 11

Divulgação/Supertoons 'O Diário de Mika – Temos muito o que aprender' está em cartaz no Teatro Morumbi Shopping, em São Paulo



Os personagens da animação “O Diário de Mika” estão novamente invadindo os palcos. Após uma temporada de sucesso com o musical “O mundo é novo pra mim”, estreia neste sábado, 11, no Teatro Morumbi Shopping, em São Paulo, o novo show da turma, chamado “O Diário de Mika – Temos muito o que aprender”. No espetáculo, a protagonista, uma menina de 4 anos muito curiosa, conta com a ajuda dos seus amigos brinquedos para lidar com as novidades que vão surgindo no seu cotidiano. Entre uma brincadeira e outra, Mika faz questionamentos e descobertas comuns nessa fase da vida. O espetáculo conta com músicas e é interativo, tudo para envolver ao máximo as crianças que estão na plateia. Além disso, há efeitos visuais e adereços cênicos que tornam tudo ainda mais lúdico. Umas das novidades da temporada é um novo cenário inflável, que promete impressionar e divertir os espectadores de todas as idades.

O musical é baseado em “O Diário de Mika”, série de animação que concorreu ao “Emmy Awards” na categoria “Crianças-Pré-Escolar” e já está presente em mais de 100 países. Criado por Elizabeth Mendes e produzido por Dario Bentancour, da Supertoons, o desenho não possui apenas o objetivo de entreter, mas também o de educar e trabalhar a inteligência emocional nas crianças. Para isso, o enredo do universo de Mika foi criado com o auxílio de uma psicopedagoga. Nos episódios da animação, a protagonista conta aos seus brinquedos os novos desafios que está enfrentando na vida e, para isso, faz desenhos no seu tablet. O interessante é que cada brinquedo representa uma emoção da Mika, como medo, raiva e preguiça, e são esses alter egos da personagem-título que a ajudam a enfrentar os seus problemas, pois ganham vida. “O Diário de Mika” é um sucesso na TV e na internet. Somente no YouTube, a animação possui mais de 1 milhão de inscritos.

