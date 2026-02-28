O Exilado: BBB 26 coloca participante para morar fora da casa
Big Brother Brasil 26 estreou, nesta sexta-feira (27), uma dinâmica que pode mudar completamente os rumos do jogo.
O Big Brother Brasil 26 estreou, nesta sexta-feira (27), uma dinâmica que pode mudar completamente os rumos do jogo. Batizada de O Exilado, a novidade vai obrigar um dos participantes a deixar o convívio interno da casa e passar a viver do lado de fora.
A dinâmica começa com a divisão dos brothers em dois grupos. Quem sobrar na atividade será automaticamente enviado ao exílio, consequência direta do desempenho na dinâmica. O isolamento, no entanto, está longe de ser apenas um castigo.
Poder direto na berlinda
No sábado (28), acontece a Prova do Anjo. Já à noite, durante o programa ao vivo, o participante que estiver no exílio ganhará um poder estratégico: ele poderá emparedar alguém.
A pessoa indicada assumirá seu lugar do lado de fora da casa, enquanto o exilado retorna ao convívio interno. Ou seja, o isolamento se transforma em arma de jogo e pode virar um verdadeiro efeito dominó nas alianças.
Formação do Paredão Falso
A semana será ainda mais intensa. O Paredão de domingo 1º, será falso, e o “eliminado” seguirá para o Quarto Secreto, sem deixar oficialmente o reality.
A formação da berlinda terá várias etapas:
– Uma pessoa imunizada pelo anjo ou duas, caso o vencedor abra mão do vídeo da família para conquistar imunidade extra;
– Um emparedado indicado pelo exilado;
– Um indicado pelo líder;
– O mais votado pela casa;
– O indicado do líder ainda terá direito a contragolpe;
– Três participantes disputam a Prova Bate e Volta, e um escapa.
Informação privilegiada já havia antecipado tensão
A nova dinâmica já tinha sido parcialmente antecipada ao público após Alberto Cowboy conquistar uma informação no Ganha-Ganha. Ele optou por receber R$ 10 mil e a dica estratégica, abrindo mão de dobrar o valor.
O recado indicava que o último colocado na atividade da semana sofreria consequências relevantes no jogo, mas os detalhes não foram revelados a ele. Agora, o impacto fica claro, o desempenho pode levar direto ao exílio.
*Estadão Conteúdo
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.