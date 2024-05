‘O Exorcismo’, filme de terror com Russell Crowe ganha trailer, pôster e data de estreia

O thriller está programado para estrear nos cinemas brasileiros no dia 1º de agosto

Divulgação Imagens Filmes O longa conta ainda com outros grandes nomes no elenco, como Sam Worthington, Adam Goldberg e Chloe Bailey



Prepare-se para mergulhar no desconhecido com o próximo thriller assustador, “O Exorcismo”, em que o renomado ator Russell Crowe (lembrado por sua atuação em “Gladiador“) assume o papel principal. No trailer recém-divulgado, somos apresentados ao turbulento mundo de Anthony Miller, interpretado por Crowe, um ator lutando contra seus próprios demônios enquanto enfrenta forças sobrenaturais nos bastidores de um filme de terror. A narrativa se desenrola em meio à tensão crescente, deixando o espectador com arrepios de antecipação.

No enredo do filme, Crowe dá vida a Anthony Miller, um talentoso porém problemático ator que lentamente perde o controle sobre sua sanidade durante as filmagens de um projeto de terror. Enquanto isso, sua filha distante, Lee, interpretada por Ryan Simpkins, é forçada a confrontar a possibilidade perturbadora de que seu pai esteja sendo consumido por seus demônios internos ou que algo mais sinistro esteja manipulando os acontecimentos.

Além da presença marcante de Crowe, o elenco estelar inclui nomes como Sam Worthington, Chloe Bailey, Adam Goldberg e David Hyde Pierce, prometendo performances que vão prender a atenção do público do início ao fim. Sob a direção habilidosa de Joshua John Miller, conhecido por seu trabalho em “Quando Chega a Escuridão”, “O Exorcismo” promete ser uma montanha-russa emocionante de suspense e terror psicológico. “O Exorcismo” está programado para assombrar as telonas brasileiras a partir de 1º de agosto.

Confira o trailer abaixo: