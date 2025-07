O que se sabe sobre vídeo misterioso que interrompeu sinal da Record News

Canal de televisão aberta e o PayTV, serviço de televisão por assinatura, não foram afetados pela falha

A transmissão do News 19 Horas, programa jornalístico da Record News, foi interrompida por um vídeo com “mensagens misteriosas” nessa terça-feira, 29, no canal do YouTube da emissora. O sinal de televisão aberta e o PayTV, serviço de televisão por assinatura, não foram afetados pela falha. Durante a notícia de um ataque em Nova York, a imagem do jornal foi cortada e substituída por um vídeo conhecido por amantes do “analog horror” (gênero do terror conhecido pela estética de fitas VHS antigas) como “Wyoming Incident” ou “333-333-333”. Algumas imagens apareceram na tela, em inglês: “We present a special presentation” (“Nós exibimos uma apresentação especial”, em português), “You will see such pretty things” (“Você verá coisas tão bonitas”), “Why do you hate?” (“Por que você odeia?”), “You are ill” (“Você está doente”), “We just want to fix you” (“Nós só queremos te consertar”) e “What hides in your mind?” (“O que se esconde na sua mente?”).

Em um pronunciamento oficial, a Record comunicou que: “A Record News identificou uma falha na transmissão do YouTube durante o telejornal News 19 dessa terça-feira. Nosso time de TI [Tecnologia da Informação] está trabalhando para descobrir a origem do problema e também estamos em contato com a equipe do YouTube para entender o ocorrido”. E finalizava: “A falha se deu somente no sinal do YouTube. As demais transmissões, inclusive o sinal de TV aberta e PayTV, não foram afetadas.”

O que é o Wyoming Incident?

O vídeo transmitido durante a falha na transmissão da Record é conhecido por amantes de “creepypastas” (termo usado para lendas urbanas da internet) e de terror como “Wyoming Incident” ou “333-333-333”. A sequência numérica se trata de um “número de anjo”, conhecido por supostamente ter significados espirituais. Segundo a lenda, o vídeo teria sido transmitido originalmente em um canal local de Nebraska, nos Estados Unidos.

Além das mensagens “misteriosas”, alguns internautas relataram “sensações esquisitas”, que podem ser explicadas pela frequência do som da transmissão, segundo o Creepypasta Wiki. O incidente de Wyoming, entretanto, é falso. Teorias complementam que o vídeo e a lenda foram inspirados em outro caso de “sequestro de transmissão”, chamado de Chicago Max Headroom, que ocorreu em novembro de 1987.

*Com informações do Estadão Conteúdo

