Netflix revela primeiras imagens de ‘O Filho de Mil Homens’, filme com Rodrigo Santoro

Baseado na obra homônima de Valter Hugo Mãe, o longa chega globalmente à Netflix ainda este ano; confira a caracterização dos personagens principais

Marcos Serra Lima / Netflix A obra é um best seller e acompanha Crisóstomo (Rodrigo Santoro), pescador solitário que tem o sonho de ter um filho



A Netflix divulgou, nesta quarta-feira, as primeiras imagens dos personagens principais da adaptação de “O Filho de Mil Homens”, filme baseado no livro homônimo de Valter Hugo Mãe. Com direção e roteiro de Daniel Rezende (“Bingo: O Rei das Manhãs”, “Turma da Mônica: Laços”), o longa é protagonizado por Rodrigo Santoro, Miguel Martines, Rebeca Jamir e Johnny Massaro. “O Filho de Mil Homens” estreia globalmente na Netflix ainda este ano.

Primeira adaptação de um livro do escritor Valter Hugo Mãe, a obra é um best seller e acompanha Crisóstomo (Rodrigo Santoro), pescador solitário que tem o sonho de ter um filho. Sua vida muda quando ele encontra Camilo (Miguel Martines), um menino órfão que decide acolher. Em uma tentativa de fugir de sua própria dor, Isaura (Rebeca Jamir) cruza o caminho dos dois, e, em seguida, Antonino (Johnny Massaro), um jovem incompreendido, também se conecta com eles. Juntos, os quatro aprendem o significado de família e o propósito de compartilhar a vida.

Com produção da Biônica Filmes e da Barry Company, também fazem parte do elenco Antonio Haddad, Carlos Francisco, Grace Passô, Inez Viana, Juliana Caldas, Lívia Silva, Marcello Escorel, Tuna Dwek, entre outros. “O Filho de Mil Homens” foi gravado entre Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e na Chapada Diamantina, na Bahia.

As imagens divulgadas estarão em exposição para o público, a partir desta quinta-feira (31) na casa literária Esquina piauí + Netflix, durante a 23ª edição da Flip – Festa Literária Internacional de Paraty, mesma ocasião em que o autor do livro, Valter Hugo Mãe, se reúne com o diretor e roteirista do longa, Daniel Rezende, e a líder de filmes da Netflix Brasil, Higia Ikeda, para debater sobre os aspectos mais relevantes dessa adaptação.

O Filho de Mil Homens

Direção: Daniel Rezende

Produzido pela Biônica Filme

Roteiro: Daniel Rezende (adaptação do livro O Filho de Mil Homens, de Valter Hugo Mãe)

Produção: Karen Castanho, Juliana Funaro, Bianca Villar, Fernando Fraiha, Krysse Melo, René Sampaio.

Produção Executiva: Bianca Villar, Daniel Rezende, Juliana Funaro, Karen Castanho, Rodrigo Santoro

Elenco: Luciano Baldan

Direção de Fotografia: Azul Serra

Direção de Arte: Taísa Malouf

Figurino: Manuela Mello

Caracterização: Martín Macías Trujillo

Montagem: Marcelo Junqueira

Música: Fábio Góes

Supervisão de Efeitos: Juliano Storchi

Supervisão de Pós-Produção: Bruno Horowicz Rezende

Produtor associado: João Macedo