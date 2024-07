‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’ lança trailer inédito para a segunda temporada

Uma prévia épica revela a ascensão de Sauron e a forja dos Anéis de Poder na aguardada continuação da série

Divulgação/Prime Video A magia e o mistério de Terra-Média ganham vida na nova temporada de Os Anéis de Poder



San Diego se transformou em um vislumbre da Terra-média nesta sexta-feira, quando o Prime Video apresentou a tão esperada prévia da segunda temporada de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder” . Os showrunners J.D. Payne e Patrick McKay, acompanhados por membros do elenco, subiram ao icônico palco do Hall H para uma discussão envolvente e cheia de insights, moderada pela atriz indicada ao Emmy e fervorosa fã do gênero, Yvette Nicole Brown. Os 6.500 entusiastas que lotaram o vasto salão do centro de convenções foram brindados com um trailer exclusivo repleto de ação. A prévia destaca o temido ressurgimento do lendário vilão Sauron, marcando o retorno da escuridão à Terra-média após um longo período de paz arduamente conquistada. O trailer também revela a criação de mais Anéis de Poder, forjados sob a influência enganosa e manipuladora de Sauron.

Os espectadores ficaram extasiados ao vislumbrar diversas criaturas fantásticas e por vezes assustadoras que aparecerão nesta temporada, incluindo uma jovem Shelob, um exército de Barrow-wights, o Hill-troll Damrod, um Sea Worm e até mesmo os icônicos Ents. Além disso, a plateia foi presenteada com cenas de batalhas épicas que serão cruciais para a narrativa da segunda temporada. Os atores presentes no painel do Hall H incluíram Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Maxim Baldry, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sam Hazeldine, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Charlie Vickers, Benjamin Walker e Daniel Weyman.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta nova fase da série, Sauron retorna. Expulso por Galadriel e sem um exército ou aliados, o renascido Senhor das Trevas deve confiar em sua própria astúcia para recuperar sua força e supervisionar a criação dos Anéis de Poder, que lhe permitirão subjugar todos os povos da Terra-Média à sua vontade sombria. Com base na grandiosidade e ambição da primeira temporada, a nova temporada mergulha até mesmo os personagens mais amados e vulneráveis em uma crescente maré de escuridão, desafiando cada um a encontrar seu lugar em um mundo à beira da calamidade. À medida que amizades se desintegram e reinos começam a se fragmentar, as forças do bem — elfos, anões, orcs, homens, magos e pés-peludos — lutam bravamente para preservar aquilo que mais valorizam: uns aos outros. A segunda temporada de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder” estreia exclusivamente no Prime Video em 29 de agosto.