Longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura aparece ao lado de grandes produções internacionais na tradicional seleção anual do ex-presidente dos EUA

Divulgação / Instagram / @barackobama Obama inclui 'O Agente Secreto' em sua lista de filmes favoritos de 2025



O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, divulgou na quinta-feira (18) sua tradicional lista de filmes favoritos do ano. Entre as produções selecionadas em 2025, destaca-se o longa brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura.

A inclusão da obra nacional evidencia a visibilidade internacional do filme, que já desponta como um forte concorrente na temporada de premiações. A lista de Obama é aguardada anualmente pela indústria cultural e pelo público, funcionando como um termômetro de prestígio para livros, músicas e produções cinematográficas.

Destaque brasileiro

“O Agente Secreto” é um thriller ambientado no final da década de 1970. A trama acompanha Marcelo (vivido por Wagner Moura), um professor universitário que foge de São Paulo para o Recife para escapar de perseguições políticas, mas acaba descobrindo que corre perigo também em seu refúgio, ao ser ameaçado por um antigo desafeto.

Além de Moura, o elenco conta com nomes de peso como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Alice Carvalho. A produção marca mais uma colaboração de sucesso do diretor Kleber Mendonça Filho, conhecido internacionalmente por “Bacurau” e “Aquarius”.

O filme vive um excelente momento crítico: recebeu três indicações ao Globo de Ouro (Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Drama para Wagner Moura) e é o pré-selecionado do Brasil para disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.

Outros favoritos

Além do representante brasileiro, a lista de Barack Obama contempla outras grandes produções que marcaram o ano de 2025. Entre os citados estão:

– “Uma Batalha Após a Outra”, novo filme de Paul Thomas Anderson com Leonardo DiCaprio;

– “Pecadores” (Sinners), suspense dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan;

– “Hamnet”, drama de Chloé Zhao;

– “Foi Apenas um Acidente”;

Em sua publicação nas redes sociais, Obama reiterou o apreço pela tradição iniciada ainda durante seu mandato na Casa Branca: “Espero que você encontre algo novo para aproveitar — e envie recomendações para eu conferir!”, escreveu o ex-presidente.

Veja publicação de Barack Obama: