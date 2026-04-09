Com baixas de Hollywood, Cannes aposta em novos nomes para 79º edição

A edição 79º do Festival de Cinema de Cannes acontecerá de 12 a 23 de maio, e colocará figuras consagradas do cinema, como o polonês Pawel Pawlikowski e o espanhol Pedro Almodóvar, contra um pequeno grupo de novas vozes

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Cinco filmes em competição no Festival de Cannes são dirigidos por mulheres



Todo mês de maio, o Festival de Cinema de Cannes leva as principais personalidades do setor cinematográfico ao ensolarado sul da França para fechar negócios, declarar seu amor pelo cinema e festejar em iates. Neste ano, ao anunciar a programação, o diretor do festival, Thierry Frémaux, apontou a ausência de filmes dos grandes estúdios, já que as baixas receitas de bilheteria forçam Hollywood a evitar riscos e reduzir a produção. ]

“Nos Estados Unidos, estamos em um momento de transição. Quando há uma transição como essa, não há projetos para produzir muitos filmes, mas tenho certeza de que isso voltará, e nós estaremos lá esperando”, disse ele à Reuters.

A edição 79º do Festival de Cinema de Cannes acontecerá de 12 a 23 de maio, e colocará figuras consagradas do cinema, como o polonês Pawel Pawlikowski e o espanhol Pedro Almodóvar, contra um pequeno grupo de novas vozes, com 21 filmes concorrendo ao prestigioso prêmio principal do evento no próximo mês.

Cinco filmes em competição são dirigidos por mulheres, incluindo as novatas Lea Mysius, com o thriller “The Birthday Party”, e Jeanne Herry, com o drama “Another Day”, estrelado por Adèle Exarchopoulos.

Dois ex-vencedores da Palma de Ouro retornam à competição: o japonês Hirokazu Kore-eda explora a infância e a inteligência artificial em “Sheep in the Box”, enquanto “Fjord”, do diretor romeno Cristian Mungiu, é estrelado pela atriz norueguesa Renate Reinsve, recém-saída do sucesso “Valor Sentimental”, vencedor do Oscar.

Também retornam à competição Pawlikowski com “Fatherland”, um retrato do romancista alemão Thomas Mann, e o cineasta húngaro Laszlo Nemes, cujo novo filme enfoca a figura da Resistência Francesa Jean Moulin. Outros veteranos da competição incluem Almodóvar, com a tragicomédia “Bitter Christmas”, bem como o iraniano Asghar Farhadi, o japonês Ryusuke Hamaguchi e o francês Arthur Harari.

Entre as propostas com atores de renome está o drama sobre a Aids dos anos 1980 do diretor norte-americano Ira Sachs, “The Man I Love”, estrelado por Rami Malek, de “Bohemian Rhapsody”, enquanto Javier Bardem encabeça o elenco de “The Beloved”, do espanhol Rodrigo Sorogoyen.