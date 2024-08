‘Stranger Things’: Eleven mostra seu poder em imagens dos bastidores da 5ª temporada

Em um vislumbre emocionante do que está por vir, Millie Bobby Brown revela momentos intensos dos bastidores, sugerindo que a última temporada da série será uma montanha-russa de emoções para os fãs

Divulgação/ Netflix Millie Bobby Brown revela imagens inéditas dos bastidores, aumentando a expectativa para a eletrizante 5ª temporada de 'Stranger Things'



Millie Bobby Brown presenteou seus seguidores no Instagram com um conjunto exclusivo de fotos dos bastidores da aguardada quinta e última temporada de Stranger Things. Entre os cliques, destaca-se uma imagem que já fez os fãs especularem: com a clássica maquiagem de sangue no nariz, um sinal inconfundível de que Eleven novamente canalizou seus poderosos dons psíquicos para enfrentar mais um desafio em Hawkins.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os registros da atriz nos bastidores revelam a atmosfera intensa que permeia as gravações, sugerindo que o desfecho da série será tão épico quanto as jornadas anteriores que marcaram a década de 1980 na fictícia cidade de Hawkins. O elenco, composto por nomes como Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e Joe Keery, retorna com todo o carisma que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.

Embora a data de estreia da quinta temporada ainda permaneça em segredo, a ansiedade dos fãs só aumenta. Enquanto isso, as quatro primeiras temporadas de Stranger Things continuam disponíveis na Netflix, proporcionando uma oportunidade perfeita para reviver cada momento antes do capítulo final.

Confira imagens abaixo