‘Only Murders in The Building’: cartaz da quarta temporada revela elenco estelar; confira os detalhes

Um time de peso se junta ao trio principal, formado por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, no aguardado novo ano da série

Divulgação/Disney+ Um elenco icônico brilha no novo cartaz de Only Murders in The Building



“Only Murders in The Building”, a aclamada série estrelada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, acaba de revelar um novo cartaz nacional pelo Disney+, destacando rostos já familiares e algumas surpresas empolgantes. A quarta temporada promete ser ainda mais grandiosa com a confirmação de astros como Zach Galifianakis, Molly Shannon, Eva Longoria, Eugene Levy e a lendária Meryl Streep. Este elenco de peso certamente elevará ainda mais o nível da produção, adicionando camadas de talento e carisma à trama já envolvente. As três primeiras temporadas de “Only Murders In The Building” estão disponíveis para streaming no Brasil pelo Disney+. Prepare-se, pois a nova temporada chega dia 27 de agosto, prometendo mais mistérios e diversão.

Veja abaixo o novo pôster

Agora uma grande cena de crime. 🎬🔎 #OnlyMurdersInTheBuilding, temporada 4 em 27 de agosto no #DisneyPlus. pic.twitter.com/KcX0YADwV7 — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) July 23, 2024