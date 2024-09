‘Only Murders in the Building’ é confirmada para a quinta temporada

Com um elenco estelar e uma trama cada vez mais envolvente, a aclamada série de mistério do Hulu tem mais uma temporada confirmada, prometendo surpreender e encantar os fãs

Divulgação/Hulu O trio de detetives amadores retorna para desvendar novos mistérios em Only Murders in the Building, agora em sua quinta temporada



A atmosfera de suspense e humor da série “Only Murders in the Building” não vai desaparecer tão cedo. O Hulu, em uma jogada que reafirma o sucesso contínuo da produção, anunciou a renovação para uma quinta temporada, apenas uma semana após a estreia do aguardado quarto ano. Nesta nova fase, a série promete manter sua tradição de trazer participações especiais de peso, com nomes como Zach Galifianakis, Molly Shannon, Eva Longoria, Eugene Levy, e a incomparável Meryl Streep, adicionando ainda mais brilho ao já aclamado elenco.

Os carismáticos protagonistas, vividos por Selena Gomez, Steve Martin, e Martin Short, também estão confirmados, prontos para explorar novos mistérios e manter o público na ponta do sofá.

Para os fãs brasileiros, os três primeiros anos de “Only Murders in the Building” já estão disponíveis no Disney+. Enquanto isso, a quarta temporada segue com episódios semanais, com o grande final previsto para o dia 29 de outubro.