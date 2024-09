Paramount+ divulga lançamentos de setembro

Entre os destaques estão a segunda temporada de ‘Tulsa King’, o filme ‘Apartamento 7A’ e o reality ‘Rupaul’s Drag Race Global All Stars’

O Paramount+, serviço premium de streaming, inicia o mês de setembro ampliando seu catálogo com estreias exclusivas e conteúdos mais do que aguardados pela audiência. Entre os destaques do mês estão: a segunda temporada de Tulsa King, protagonizada pelo ilustre Sylvester Stallone, que chega ao catálogo a partir do dia 15 de setembro, o novo filme terror Apartamento 7A, que estreia dia 27 de setembro e conta com um elenco estelar com Julia Garner, Dianne Wiest, Jim Sturgess e Kevin Mcnally, e a inédita temporada da franquia ganhadora de vários Emmy, RuPaul’s Drag Race Global All Stars com muito glamour, brilho e a representante brasileira, Miranda Lebrão.

Confira os destaques do mês:

TULSA KING | 2ª temporada | Série (disponível a partir de 15 de setembro)

Na nova temporada, Dwight (Stallone) e sua gangue continuam a construir e defender seu crescente império em Tulsa, mas assim que se estabelecem, percebem que não são os únicos que querem reivindicar esse domínio. Enfrentando ameaças da máfia de Kansas City e de um poderoso empresário local, Dwight luta para manter sua família e equipe seguras enquanto controla todos os seus negócios. Além disso, ele ainda tem assuntos pendentes em Nova York.

APARTAMENTO 7A | Filme (disponível a partir de 27 de setembro)

Uma jovem e ambiciosa bailarina, Terry Gionoffrio (Julia Garner, Ozark), sonha com a fama e a fortuna em Nova York, mas, após sofrer uma lesão devastadora, é acolhida por um casal mais velho e rico (Dianne Wiest e Kevin McNally) em sua casa no luxuoso edifício de apartamentos Bramford. Quando seu colega de residência e influente produtor da Broadway (Jim Sturgess) lhe oferece uma nova chance de alcançar a fama, parece que todos os seus sonhos finalmente se tornam realidade. No entanto, depois de uma noite que ela não consegue lembrar totalmente, as circunstâncias inquietantes logo a fazem reconsiderar os sacrifícios que está disposta a fazer por sua carreira, ao perceber que algo maligno está habitando não apenas o Apartamento 7A, mas o próprio Bramford. O elenco inclui Marli Siu, Andrew Buchan, Rosy McEwen e Kobna Holdbrook-Smith.

RUPAUL’S DRAG RACE GLOBAL ALL STARS | Reality Show (disponível a partir de 20 de setembro)

Em RuPaul’s Drag Race Global All Stars cada uma das 12 queens que fazem parte do elenco representarão cada um de seus países enquanto competem pelo título de “Queen of the Mothertucking World”, um grande prêmio de 200 mil dólares e uma vaga no “Drag Race Hall of Fame”. A lista das queens que estão na competição de global inclui: a brasileira Miranda Lebrão (“Drag Race Brasil”), Alyssa Edwards (“RuPaul’s Drag Race,” RUPAUL’S DRAG RACE ALL STARS), Athena Likis (“Drag Race Belgique”), Eva Le Queen (“Drag Race Philippines”), Gala Varo (“Drag Race México”), Kitty Scott-Claus (“RuPaul’s Drag Race UK”), Kween Kong (“Drag Race Down Under”), Nehellenia (“Drag Race Italia”), Pythia (“Canada’s Drag Race”), Soa de Muse (“Drag Race France”), Tessa Testicle (“Drag Race Germany”) e Vanity Vain (“Drag Race Sverige”).

SONHANDO COM UM MALDITO CONTO DE FADAS| Série (disponível a partir de 26 de setembro)

Este drama romântico coreano conta a história de Moon Cha Min e Shin Rae Jim, dois jovens que se conhecem trabalhando na mesma empresa. Moon, filho de uma família rica, é o CEO, enquanto Shin começa a trabalhar como gerente. Suas personalidades e objetivos opostos os farão perceber, com o tempo, que são mais parecidos do que pensam e começarão a desenvolver sentimentos um pelo outro.

NCIS – 1ª a 7ª E 9ª a 11ª temporada | Série (disponível a partir de 5 de setembro)

A série acompanha a Equipe de Resposta a Casos Graves (MCRT) do Serviço de Investigação Criminal Naval (NCIS) enquanto eles chegam ao fundo de casos criminais conectados a militares da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais.

HAWAI FIVE-0 | 10ª temporada | Série (disponível a partir de 12 de setembro)

A série aborda as ações de uma pequena unidade especial da polícia estadual, criada pelo governador do Havaí, para investigar crimes graves nas ilhas. A equipe é liderada por Steve McGarrett, que investiga crimes que vão desde terrorismo até sequestro. McGarrett recebe um parceiro, o detetive Danny Williams, que foi recentemente transferido de Nova Jersey. Ele completa a equipe selecionando um amigo do ensino médio, Chin Ho Kelly, e o primo de Chin, um policial novato apelidado de Kono.

NOTHING BUT A GOOD TIME: THE UNCENSORED STORY OF ´80S HAIR METAL | Documentário (1ª temporada disponível a partir de 18 de setembro)

Baseada no aclamado livro “Nöthin But a Good Time: The Uncensored History of the ’80s Hard Rock Explosion”, dos renomados jornalistas de rock Tom Beaujour e Richard Bienstock, a série oferece uma visão nova e surpreendentemente sincera dos bastidores de uma das épocas mais icônicas da música. Cada episódio mostra a ambição ardente que cativaram gerações de amantes da música e continuam a influenciar a cultura até hoje.

TOP WING | 1ª e 2ª temporada | Série (já disponível)

São quatro jovens pássaros que estão dispostos a dar tudo para ajudar sua comunidade: Penny, Rod, Swift e Brody enfrentam diferentes missões ao ingressar na Top Wing Academy, onde aprimoram suas habilidades de resgate e ajudam quem mais precisa.

STAR TREK: VOYAGER | Série (5ª, 6ª e 7ª temporada disponível a partir de 5 de setembro)

A capitã Kathryn Janeway é forçada a fazer um pacto com os Maquis, os invasores que a transportaram para o Quadrante Delta depois de matar mais da metade de sua tripulação. Enquanto a tensão entre este grupo paramilitar e os oficiais da Frota Estelar irrompe em diferentes confrontos, a tripulação deve resolver problemas maiores dado o aparecimento de diferentes anomalias que ameaçam destruir a nave. Somam-se a esses problemas as corridas locais que tornam ainda mais difícil o retorno da capitã Janeway e sua tripulação para casa.

CRAZY EX-GIRLFRIEND | Série (2ª, 3ª e 4ª temporada disponível a partir de 30 de setembro)

Rebecca mora em Manhattan, uma advogada jovem e bem-sucedida com uma grande vida pela frente, porém falta algo: amor incondicional. Depois de passar por um colapso nervoso, ela decide se mudar para West Covina, Califórnia. Lá ela conhece Josh, seu ex-namorado do acampamento de verão com quem ela quer voltar. Greg, o melhor amigo de Josh, tem sentimentos conflitantes em relação a Rebecca e Paula.