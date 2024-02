‘Oppenheimer’ é o grande vencedor do PGA Awards; veja lista de premiados

História sobre a vida de J. Robert Oppenheimer e o nascimento da bomba atômica ganhou o prêmio Darryl F. Zanuck de Melhor Produtor de Filmes Teatrais

EFE/EPA/ALLISON DINNER Filme concorria com nove produções na categoria principal do PGA



O filme Oppenheimer ganhou o prêmio principal da Associação de Produtores dos Estados Unidos (Producers Guild of America, ou PGA) neste domingo, 25. A história sobre a vida de J. Robert Oppenheimer e o nascimento da bomba atômica ganhou o prêmio Darryl F. Zanuck de Melhor Produtor de Filmes Teatrais. O filme concorria com nove produções na categoria principal do PGA. O vencedor do Prêmio Zanuck já ganhou o Oscar de melhor filme em cinco edições dos últimos seis anos e em 12 dos últimos 15, incluindo o ano passado com Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo. Succession e The Bear levaram os principais prêmios de televisão do PGA Awards, após fazerem o mesmo no SAG Awards e no Emmy Awards nas últimas semanas. O Oscar em 2024 será realizado no dia 10 de março.

Prêmio Darryl F. Zanuck de Melhor Produtor de Filmes Teatrais: Oppenheimer

Oppenheimer Melhor Produção de Filmes Teatrais de Animação: Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso Melhor Produção de Série de Comédia: O Urso

O Urso Melhor Minissérie ou Antologia: Treta

Treta Melhor Filme para Televisão ou Streaming: Black Mirror – Beyond the Sea

Black Mirror – Beyond the Sea Melhor Produção Não-Ficcional para Televisão: Bem-Vindos ao Wrexham

Bem-Vindos ao Wrexham Melhor Programa de TV Ao Vivo: Last Week Tonight with John Oliver

Last Week Tonight with John Oliver Melhor Produção de Programa Competitivo e Jogos para TV: RuPaul’s Drag Race

*Com Estadão Conteúdo