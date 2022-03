Oscar 2022: Saiba onde assistir ao vivo a cerimônia da maior premiação do cinema

Premiação acontece neste domingo, 27, e será transmitida na TV paga e gratuitamente no streaming

Divulgação/TNT Cerimônia do Oscar 2022 acontece nesse domingo, 27, em Los Angeles



Depois dos percalços causados pela pandemia de Covid-19, o Oscar, maior premiação do cinema, chega a sua 94ª edição, que acontece neste domingo, 27, no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma das novidades da celebração é que após três anos sem apresentadores oficiais, a cerimônia deste ano contará com três anfitriãs: Regina Hall, Wanda Sykes e Amy Schumer. Para acompanhar ao vivo todos os detalhes dessa grande premiação, há algumas opções. Uma delas é pelo Globoplay. A plataforma de streaming vai exibir o espetáculo de forma gratuita – mesmo quem não é assinante poderá assistir. Diferente de anos anteriores, não haverá exibição na TV Globo após o “Fantástico”. Outra opção é assistir pelo canal pago TNT, que preparou uma programação especial para cobertura do evento.

Um “esquenta” para a premiação começará às 20h e será comandado pelos atores Murilo Rosa e Ikaro Kadoshi. A modelo Carol Ribeiro, por sua vez, fará aparições diretamente do tapete vermelho. A transmissão da cerimônia começa de fato às 21h com tradução simultânea e comentários da jornalista Aline Diniz e do youtuber Michel Arouca. No mesmo horário, começa uma live nas plataformas YouTube, Facebook e Twitter, que será apresentada pela youtuber Andreza Delgado e terá participações especiais de Casimiro, Daniel Rezende, Daniel Rangel e Marcela Montellato. Entre os indicados do Oscar 2022, “Ataque dos Cães”, da Netflix, é o longa com mais indicações, com 12 no total. Logo atrás está “Duna”, disponível na HBO Max, com dez. “Belfast” e o remake do clássico musical “Amor, Sublime Amor” também são outros destaques e somam sete indicações cada. Os 10 filmes que concorrem na categoria de Melhor Filme podem ser assistidos nos cinemas ou em plataformas de streaming. Para saber onde encontrá-los, clique aqui.

Veja os indicados ao Oscar 2022:

Melhor filme

“Belfast”

“Não olhe para cima”

“Duna”

“Licorice pizza”

“Ataque dos cães”

“No ritmo do coração”

“Drive my car”

“King Richard: criando campeãs”

“O beco do pesadelo”

“Amor, sublime amor”

Melhor direção

Kenneth Branagh – “Belfast”

Ryusuke Hamaguchi – “Drive my car”

Jane Campion – “Ataque dos cães”

Steven Spielberg – “Amor, sublime amor”

Paul Thomas Anderson – “Licorice Pizza”

Melhor atriz

Jessica Chastain – “The eyes of Tammy Faye”

Olivia Colman – “A filha perdida”

Penélope Cruz – “Mães paralelas”

Nicole Kidman – “Apresentando os Ricardos”

Kirsten Stewart – “Spencer”

Melhor ator

Javier Bardem – “Apresentando os Ricardos”

Benedict Cumberbatch – “Ataque dos cães”

Andrew Garfield – “Tick, tick… Boom!”

Will Smith – “King Richard: criando campeãs”

Denzel Washington – “A tragédia de Macbeth”

Melhor atriz coadjuvante

Jessie Buckley – “A filha perdida”

Ariana DeBose – “Amor, sublime amor”

Judi Dench – “Belfast”

Kirsten Dunst – “Ataque dos cães”

Anjanue Ellies – “King Richard: criando campeãs”

Melhor ator coadjuvante

Ciarán Hinds – “Belfast”

Troy Kotsur – “No ritmo do coração”

Jesse Plemosn – “Ataque dos cães”

J.K. Simmons – “Apresentando os Ricardos”

Kodi Smit-McPhee – “Ataque dos cães”

Melhor filme internacional

“Drive my car”

“Flee”

“A Mão de Deus”

“A Felicidade das Pequenas Coisas”

“A Pior Pessoa do Mundo”

Melhor roteiro adaptado

“No ritmo do coração”

“Drive my car”

“Duna”

“A filha perdida”

“Ataque dos cães”

Melhor roteiro original

“Belfast”

“Não olhe para cima”

“King Richard: criando campeãs”

“Licorice pizza”

“A pior pessoa do mundo”

Melhor figurino

“Cruella”

“Cyrano”

“Duna”

“O beco do pesadelo”

“Amor, sublime amor”

Melhor trilha sonora