‘Out’: Curta da Pixar tem primeiro protagonista gay do estúdio

Divulgação Greg é o protagonista de "Out", novo curta da Pixar



“Out”, curta-metragem lançado na plataforma de streaming Disney+ na sexta-feira, é a primeira produção da Pixar que tem um protagonista gay.

A trama acompanha um homem chamado Greg, que luta para contar sobre a sua sexualidade para seus pais, já que ele pretende se mudar com seu namorado, Manuel. A preocupação de Greg aumenta quando sua mãe e pai resolvem ajudá-lo a empacotar suas coisas para a mudança. No entanto, um passe de mágica acaba fazendo com que ele troque de corpo com seu cão e acaba percebendo que não deve tentar ser quem não é.

O filme tem 9 minutos e faz parte da série SparkShorts, que permite que criadores da Pixar mostrem projetos independente. “Out” foi dirigido por Steven CLay Hunter, que trabalhou em “Procurando Nemo” e “WALL-E”.

Em “Dois Irmão – Uma Jornada Fantástica”, animação mais recente da Pixar, uma ciclope mencionou que tinha uma namorada, mas a personagem apareceu muito pouco e foi alvo de críticas de fãs defensores da causa LGBT.