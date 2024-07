Última temporada da série deve estrear em 2026; outra surpresa do evento desta sexta (26) foi o anúncio de ‘Vought Rising’, seriado derivado de ‘The Boys’, que será ambientado na década de 1950 em Nova York

Divulgação/Amazon Prime Video Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, retorna como personagem regular na quinta e última temporada de ‘The Boys’



O painel dedicado a “The Boys” na San Diego Comic-Con 2024, realizado nesta sexta-feira (26), trouxe novidades empolgantes para os fãs da série. O criador Eric Kripke e o elenco principal marcaram presença no evento, onde foi revelado que Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles, retorna como personagem regular na quinta e última temporada, que está programada para estrear em 2026. Outra surpresa do painel foi o anúncio de uma nova série derivada intitulada “Vought Rising”, ambientada na década de 1950 em Nova York, que irá explorar as origens da Vought. Soldier Boy e a Tempesta (Aya Cash), uma super-heroína nazista que apareceu na segunda temporada, serão os protagonistas dessa nova narrativa.

Além das novidades sobre “The Boys”, o Prime Video também aproveitou a ocasião para lançar o trailer da segunda temporada de “Gen V”. Esta série tem um núcleo mais jovem-adulto no universo de “The Boys”, e promete trazer uma nova realidade de segregação entre humanos e super-heróis. No entanto, o painel não fez menção a Chance Perdomo, o ator que interpretava o protagonista de “Gen V” e que faleceu em um trágico acidente de moto neste ano.

A San Diego Comic-Con 2024, que vai até domingo (28), reúne entusiastas da cultura pop e do entretenimento. O evento é conhecido por ser um espaço em que as novidades e os lançamentos são frequentemente anunciados, atraindo a atenção de fãs de todo o mundo.