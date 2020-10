Palmirinha Onofre é internada em hospital de São Paulo

Apresentadora teve infecção urinária e foi internada para receber medicamentos na veia, mas, segundo assessoria de imprensa, passa bem

Jovem Pan / 06.04.2017 Palmirinha em visita ao programa Morning Show



A apresentadora e cozinheira Palmirinha Onofre, de 89 anos, foi internada no hospital particular Oswaldo Cruz, na Zona Sul de São Paulo, nesta terça-feira, 27, após sentir dores e apresentar um quadro de infecção urinária. Segundo assessoria de imprensa de Palmirinha, ela precisou ir até o local para tomar antibióticos na veia acompanhada de médicos. O boletim de saúde do hospital não foi divulgado até o momento, mas ela passa bem.