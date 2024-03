Participante do ‘BBB 24’ é acusada de homofobia após comentários durante conversa com MC Bin Laden; veja vídeo

Telespectadores criticaram uso da expressão ‘papo de v**do’, mas alguns justificaram que é um termo bastante comum no Rio de Janeiro

Reprodução/Globplay Fernanda recebeu o Castigo do Monstro no "BBB"



A participante Fernanda Bande, do “BBB 24”, está sendo acusada de ter tido uma fala homofóbica. A polêmica surgiu após uma conversa entre a “sister” e MC Bin Laden, na qual Fernanda fez comentários considerados homofóbicos por alguns espectadores. Após o aliado dizer que gostaria de admirar Giovanna “de longe” — os dois já tiveram uma relação no reality —, a confeiteira comentou: “Sabe que isso é papo de v**do”. Bin ficou surpreso e pediu “pelo amor de Deus” para ela não falar esse tipo de coisa, mas Fernanda voltou a usar o termo. A fala da participante gerou críticas nas redes sociais, com muitos usuários apontando a atitude como homofóbica. No entanto, houve também quem defendesse Fernanda, alegando que a expressão utilizada por ela muito comum na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Castigo do Monstro

Na casa, tanto a niteroiense quanto o funkeiro foram alvos de Matteus, vencedor da Prova do Anjo. Os dois receberam o Castigo do Monstro e tiveram de se fantasiar — ela de princesa, e ele, de sapo. O gaúcho está livre do paredão e ainda poderá imunizar uma pessoa amanhã, quando será formada a nova berlinda, mas seu presente poderá ser vetado por Raquele, que arrematou o Poder Curinga.

Confira o vídeo

bin: “prefiro admirar ela[giovanna] de longe, torcer e ser feliz por ela de longe”

fernanda: “sabe q isso é papo de viado”

bin: “vou dobrar o joelho…”

fernanda: “papo de viado, papo de viado…

bin: não fica falando essas coisas, mano. fala não pelo amor de Deus” #BBB24 pic.twitter.com/iPDh2u5Z3H — jason (@steamrold) March 16, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA