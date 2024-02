Participante do ‘BBB 24’ vence prova sem participar

Giovanna foi impedida de realizar a dinâmica desta terça devido à lesão no pé

Reprodução/Globoplay Giovanna BBB24 lesionou o pé no começo do programa



A Giovanna do BBB24, venceu uma prova nesta terça-feira, 6, sem ao menos participar, devido à lesão no pé. Os participantes foram convocados para uma ação que testou sua agilidade, mobilidade e equilíbrio. Mesmo sem poder se juntar as pessoas, Giovanna foi informada de que todos os participantes seriam premiados, incluindo ela. Na dinâmica, os brothers foram divididos em três grupos: Grupo Branco, Grupo Verde e Grupo Preto. Juntos, eles conseguiram completar a prova em 19 minutos e 26 segundos, menos do que o tempo estipulado pela produção do reality para a vitória. Com o objetivo alcançado, todos, incluindo a sister, receberam como prêmio um ano de produtos Rexona e R$ 5 mil cada um.

*Reportagem produzida com auxílio de IA