Rei Charles III é visto pela primeira vez desde anúncio de câncer

Monarca deixou sua residência de Clarence House, em Londres, para retomar a Sandringham

HENRY NICHOLLS / AFP Rei Carlos III da Grã-Bretanha e a rainha Camilla da Grã-Bretanha acenam ao saírem de carro da Clarence House, em Londres



O rei Charles III deixou nesta terça-feira, 6, a sua residência de Clarence House, em Londres, para se deslocar ao Palácio de Buckingham, de onde viajou de helicóptero, que havia chegado ao palácio uma hora antes, para a sua residência de campo em Sandrigham, em Norfolk (leste da Inglaterra), um dia após começar o tratamento para um câncer não especificado. Após sua saída de Buckingham com a rainha Camilla, o estandarte real, que é exibido no palácio quando o monarca está dentro, foi baixado e em seu lugar foi hasteada a bandeira do Reino Unido, a Union Jack, que é hasteada em sua ausência.

Charles III agora está de volta a Sandringham, onde estava descansando até viajar para Londres na segunda-feira, 5, para iniciar o tratamento contra o câncer. Antes de deixar a capital britânica, o rei recebeu seu filho mais novo, Harry, que se distanciou da família real nos últimos anos, em uma “breve reunião”, de acordo com a imprensa britânica. O príncipe fez a viagem de 11 horas a bordo de um voo da British Airways, partindo de sua casa em Montecito, Califórnia, desacompanhado de sua esposa, Meghan, e de seus filhos, Archie e Lilibeth. Henry foi flagrado pelas câmeras ao chegar à Clarence House no início da tarde em um comboio de SUVs e escoltado por viaturas da polícia.

*Com informações da EFE