Participante do ‘Largados e Pelados’ queima o pênis ao dormir próximo a fogueira

Sam Mouzer recebeu atendimento médico no local após soltar um grito de dor e expor o que aconteceu

Reprodução/Discovery Sam Mouzer soltou um grito quando queimou o pênis no 'Largados e Pelados'



O britânico Sam Mouzer sofreu um acidente inusitado durante sua participação no “Largados e Pelados”, um reality de sobrevivência produzido pela Discovery. O participante queimou o pênis enquanto dormia próximo a uma fogueira que ele e sua parceira, Lily, fizeram para se aquecer durante a noite. Conforme divulgado pelo TMZ, uma faísca atingiu a região da glande do pênis de Sam e isso o fez gritar de dor. Ao contar o que aconteceu, os médicos que ficam de prontidão entraram em cena para examinar o participante e tentar aliviar a dor. Sam, no entanto, manteve o senso de humor enquanto era atendido pela equipe médica.

Aparentemente, foi só um susto e o britânico está bem. O episódio completo vai ao ar no próximo domingo, 19, dia em que estreia a nova temporada de “Largados e Pelados” no Discovery. O desafio do casal era ficar três semanas em uma região do Novo México, nos Estados Unidos, com animais peçonhentos (como cobras e escorpiões) e mudanças drásticas de clima. No reality, um homem e uma mulher são largados na natureza sem comida, roupas e água e precisam desenvolver técnicas para sobreviver. O participante que não aguentar cumprir o desafio pode desistir a qualquer momento.