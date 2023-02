Lore Improta desabafa sobre assédio em Leo Santana e deixa marido tenso: ‘Susto da porr*’

Em seu pronunciamento, dançarina chegou a comentar que ‘desejar o marido dos outros é pecado’; o artista viralizou ao aparecer dançando ‘Zona de Perigo’ sem camisa

Reprodução/Instagram/loreimprota/leosantana Lore Improta fez um pronunciamento nas redes sociais e assustou Leo Santana



A dançarina Lore Improta deu um susto no marido, o cantor Leo Santana, ao postar um vídeo em tom de desabafo no qual fala do assédio que o artista vem recebendo desde que viralizou um vídeo em que ele aparece sem camisa dançando sua nova música Zona de Perigo – que promete ser o grande hit do Carnaval deste ano. “Eu estava calada esse tempo todo porque achei que ia ser algo passageiro, mas realmente está ficando insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas deste país. As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Porque ninguém me respeita mais, né?”, falou Lore na primeira parte do vídeo. Na sequência, a mulher de Leo disse que tentou subir uma hashtag no Twitter a seu favor, mas ninguém aderiu.

“Realmente preciso da ajuda de vocês. Lore merece respeito, né dona Jojo Todynho? Mas eu super entendo porque não é todo dia que um homão desses, de dois metros de altura, aparece desse jeito, rebolando, com esse gingado todo, sem camisa, na timeline de vocês”, comentou. “Eu precisava vir aqui desabafar, vocês sabem que eu não faço muito isso, mas minha terapeuta falou que seria bom eu fazer logo isso aqui para vocês terem um pouco mais de consideração comigo já que Carnaval está aí. Eu sei que vai ter muito assédio e eu preciso me preparar psicologicamente.” No finzinho do vídeo, Lore deixou claro que tudo não passou de uma brincadeira e comentou que ia parar de gravar, pois é ela quem está na “zona de perigo” – uma referência ao nome da música gravada pelo marido: “Vou aproveitar porque eu posso”. Nos comentários da publicação, Leo confessou que ficou tenso quando começou a ver o vídeo: “Tive que assistir até o final para entender que era zoeira… sério mesmo… susto da porra (risos). Eu já iria te chamar aqui em casa e dizer: ‘Ooo, mãe, achei desnecessário, sabia?’”.

