Participantes do ‘BBB 24’ levam bronca por obstruir o Big Fone

Na tarde desta sexta-feira, 1º, o participante Davi, do “BBB 24”, foi advertido pela produção após atender o Big Fone pela segunda vez. O brother ficou “de plantão” ao lado do telefone, com a mão estática a poucos centímetros dele, o que gerou reclamações de outros participantes, como Yasmin Brunet, que apontou que Davi estaria quebrando uma das regras do programa. Logo em seguida, o Big Boss (nome dado à voz que fala com a casa) fez a advertência: “Atenção, Davi: proibido obstruir o Big Fone”. Além do motorista de transporte por aplicativo, a participante Leidy também recebeu uma advertência. Ela estava sentada em uma cadeira próxima ao segundo Big Fone e foi repreendida. O Big Boss alertou: “Atenção, cadeiras a três metros de distância do Big Fone”. Apesar das advertências, alguns participantes montaram acampamento perto do telefone, que já tocou duas vezes, ambas atendidas por Davi. Porém, foram apenas “trotes” da produção, já que nenhum aviso foi dado. Segundo a dinâmica anunciada por Boninho, diretor do programa, a brincadeira será feita mais três vezes antes do verdadeiro toque, às 17h20 do domingo.

