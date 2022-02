Patricia Abravanel divide opiniões ao simular festa com cover de Tiago Abravanel

Ator contou no ‘BBB 22’ que não é próximo de Silvio Santos e que o avô só esteve presente no seu aniversário de um ano

Reprodução/Instagram/patriciaabravanel Patricia Abravanel simulou uma festa de aniversário com cover de Tiago Abravanel



A apresentadora Patricia Abravanel, que está comandando o “Programa Silvio Santos” no lugar do seu pai, que está afastado desde que pegou Covid-19, fez uma homenagem ao sobrinho, Tiago Abravanel, que acabou dividindo opiniões nas redes sociais. O ator Alexandre Porpetone fez uma imitação de Tiago, que está confinado no “BBB 22”, na atração dominical do SBT. Além de reproduzir a cena que virou meme na qual Tiago chora e é consolado pela casa após a eliminação de Naiara Azevedo, também foi simulada uma festinha de aniversário com um totem de Silvio Santos. A brincadeira dividiu opiniões porque, no reality da Globo, Tiago fez um desabafo dizendo que não é próximo do avô e nem do restante da família de Silvio, incluindo Patricia. Em seu relato, ele disse que é difícil chamar o dono do SBT de avô e contou que Silvio só esteve presente no seu aniversário de um ano.

Patricia postou fotos do cover de Tiago nas suas redes sociais e comentou: “Eu e toda produção do ‘Programa Silvio Santos’ fizemos uma graça cheia de amor para homenagear o Tiago Abravanel! Ti, estamos com você! Quero agradecer o Alexandre Porpetone, que da noite para o dia se entregou e arrasou na imitação!! Espero que gostem!!”. Nos comentários da publicação, muitos seguidores criticaram a homenagem. “Essa surpresa deveria ter sido feita nas comemorações dos aniversários dele”, cutucou uma pessoa. “Quantos anos mesmo essa moça tem??? Desnecessário fazer chacota com um trauma de infância dele”, postou outra. “Eu acho que esse deboche vai gerar um dano moral quando o menino sair…. só acho (risos)”, acrescentou mais uma. Por outro lado, teve gente que se divertiu com a brincadeira. “Um tapa de luva da Patrícia, agora tem foto com festa, balão, bolo e o avô!!! (risos) Gosto do Thiago mas nem tudo precisa ser compartilhado”, declarou um seguidor. “Que demais! Ele [Tiago] quando sair vai repensar em qualquer fala, porque vai ver o bom humor e o amor”, disse outro. “Pati, amei a brincadeira! É isso que vale”, afirmou mais um.