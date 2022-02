Tiago Abravanel expõe no ‘BBB 22’ relação conturbada com Silvio Santos: ‘É até difícil chamar de vô’

Ator falou que a relação com família Abravanel praticamente não existe e que já sofreu muito com isso; ele também contou que, mesmo sendo neto do dono, não teve grandes oportunidades no SBT

Reprodução/Globo Tiago Abravanel falou da relação com o avô, Silvio Santos, no 'BBB 22'



O ator Tiago Abravanel abriu seu coração no “BBB 22” e deixou Rodrigo chocado ao revelar que não é próximo do avô, o apresentador Silvio Santos. “A minha relação de família com o lado do meu avô, ela praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar de uma maneira mais leve com isso hoje, mas eu já me machuquei muito, já me doeu demais saber, por exemplo, que estava comemorando o Natal eu, minha mãe, meus irmãos e meus sobrinhos e o resto todo da família estava junto, e a gente não. Isso dói em mim, mas eu já aprendi a lidar com isso. Diria que doeu por 33 anos, hoje tenho 34. Tenho a tranquilidade de expor isso porque eu já vivi um processo de não querer me esconder mais nesse lugar que não existe, porque por mais que as pessoas idealizem, para mim, a capa da revista, a família de margarina, não é real”, comentou o artista, que é filho de Cintia Abravanel.

Tiago contou que parou de sofrer por ser distante do dono do SBT nesse Natal, pois entendeu que el estava feliz com a mãe e as irmãs e que não precisava desejar estar com o resto da família Abravanel. “Mais uma vez olhei pela tela do Instagram que estavam todas as outras filhas e todos os outros netos junto com ele. Falei [para mim mesmo]: ‘Está tudo bem’. Virei uma página, por que eu estava julgando um Natal lindo e feliz dessa família se eu nunca fiz parte daquilo.” Por outro lado, o ator deixou claro que sua mãe não superou essa distância e ainda sofre muito. O artista já fez novelas e participou de várias atrações na Globo, principal concorrente do SBT. Quando saiu da emissora carioca, ele chegou a comandar um programa na emissora do avô, mas deixou claro que o SBT não ajudou na produção e não se envolveu em nada do projeto. Ele também contou que chegou a fazer um teste para uma novela escrita por Irís Abravanel, mulher de Silvio, e não passou.

Outra revelação feita por Tiago é que seu avô não esteve presente em datas importantes. “Tirando meu aniversário de um ano, que tem foto dele comigo no colo, meu avô nunca foi a uma festa de aniversário minha.” O ator disse ainda que já conversou sobre o assunto com Silvio e se colocou à disposição para estreitar essa relação. “Já sentei com ele depois de adulto umas duas vezes para realmente dizer: ‘Vô, é até difícil toda vez que eu te encontro te chamar de vô porque a minha referência de vô é o pai do meu pai, mas quero dizer para o senhor que eu estou aqui, que eu gostaria de ter a liberdade ligar e perguntar se posso ir aí te dar um abraço, mas nunca tive essa tranquilidade de me conectar nesse lugar porque a relação nunca existiu”, finalizou.

BOMBA! Tiago Abravanel revela que não tem relação familiar com Silvio Santos, diz que sua mãe Cintia é afastada das irmãs e detona família Abravanel: "A capa da revista, a família de margarina não é real."#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/xMKsjTVfFf — Silvinho (@silvinhotv) February 1, 2022

Essa fofoca do Tiago Abravanel sobre a divisão entre a ala "Sílvio Santos" e a família dele é puro suco de BBB. E como eu sei que tu q tá lendo isso tmb quer se edificar com a fofoca, segue o fio pra saber tudo 👇🏽👇🏽#BBB22 pic.twitter.com/pvhc2CltNi — Will Lins (@will_lins) February 1, 2022

Tiago Abravanel fala que seu programa no SBT não teve colaboração da própria emissora para ser realizado, já que ele era "o neto do Silvio Santos". #BBB22 pic.twitter.com/3O2AsWyHwO — mídias | nico no #BBB22 (@midiasdonico1) February 1, 2022

CASOS DE FAMÍLIA! No BBB, Tiago Abravanel revela mágoa com Silvio Santos e Íris Abravanel: "Meu avô nunca foi numa festa de aniversário minha." "Inclusive, fiz teste para uma novela da Íris, que é esposa do meu avô, e não passei no teste."#BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/uz6zjXbBwa — Silvinho (@silvinhotv) February 1, 2022