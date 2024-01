Paulo Gustavo estará de volta aos cinemas em novo filme

A novidade será possível graças a cenas inéditas do personagem Aníbal, interpretado pelo ator, que foram descartadas do primeiro filme ‘Minha Vida em Marte’

Paulo Gustavo, que faleceu em abril de 2021 devido a complicações da Covid-19, estará de volta aos cinemas em um filme inédito. A diretora Susana Garcia confirmou em entrevista ao “Splash” que o ator fará parte de “Minha Vida em Marte 2”. A novidade será possível graças a cenas inéditas do personagem Aníbal, interpretado por Paulo Gustavo, que foram descartadas do primeiro filme. Ainda não há uma data oficial para o lançamento, mas as gravações devem ocorrer ainda este ano. Em relação à série “Minha Mãe É uma Peça”, baseada na franquia de sucesso para o cinema, a diretora revelou que o roteiro não será aproveitado. Durante a pandemia, Susana e Paulo estavam trabalhando juntos na produção da série para a Globo, que já estava quase pronta. No entanto, devido ao falecimento do ator, o projeto não será concluído.

O filme “Minha Irmã e Eu”, dirigido por Susana Garcia, conta a história das irmãs Mirian (interpretada por Ingrid Guimarães) e Mirelly (interpretada por Tata Werneck), que nasceram no interior de Goiás, mas vivem em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas se unem para procurá-la em uma jornada cheia de risos e emoções. Durante o filme, as irmãs assistem a “Minha Mãe é Uma Peça”, onde Paulo Gustavo aparece como Dona Hermínia, seu personagem mais famoso. Paulo Gustavo, que foi premiado e elogiado por seu trabalho ao lado de Susana, Ingrid e Tata, deixou um legado importante no cinema brasileiro. Sua presença no filme “Minha Irmã e Eu” é uma homenagem ao seu talento e ao impacto que ele teve na vida das pessoas. O projeto conta com o apoio do Telecine e a equipe decidiu incluir uma imagem televisiva em sua produção, pensando diretamente no nome do humorista. Paulo Gustavo era conhecido por trazer histórias de amor para as telonas, proporcionando momentos de diversão e reflexão para as famílias.