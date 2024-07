Às vésperas de começar a produção do filme, o ator compartilhou a primeira imagem ao lado de Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn; confira abaixo a foto do elenco reunido

O novo “Quarteto Fantástico” só vai chegar aos cinemas em julho de 2025, mas a equipe já tem uma foto oficial – ou quase isso. Às vésperas de começar a produção do filme, o ator Pedro Pascal compartilhou a primeira imagem ao lado de Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn. Eles viverão, respectivamente, o Sr. Fantástico, a Mulher Invisível, o Coisa e o Tocha Humana. Embora na postagem Pascal dê a entender que todos eles e o diretor Matt Shakman estão em Londres, na Inglaterra, preparando-se para as filmagens, o site Deadline cravou nesta quinta-feira (25), que elenco e cineasta participarão do painel da Marvel na San Diego Comic-Con, no sábado (27). A expectativa é que o chefão do estúdio, Kevin Feige, os traga para o palco para apresentá-los oficialmente como a equipe e, talvez, adiantar alguns poucos detalhes sobre o longa. Terminado o painel, aí sim eles devem partir para a capital inglesa, já que as gravações do Quarteto começam na segunda-feira (29).

Veja foto do elenco

O que já se sabe sobre o novo ‘quarteto’

Depois de duas versões nas telonas – a primeira em 2005 e a outra, dez anos depois -, a chamada primeira família da Marvel voltará aos cinemas com uma história ambientada nos anos 1960. A trama é mantida em segredo, mas já se sabe que ela envolverá o Surfista Prateado, dessa vez interpretado por Julia Garner (Ozark), e um dos grandes vilões das HQs, o Galactus. Este último será responsabilidade do veterano Ralph Ineson (A Bruxa).

Além deles, outros nomes confirmados – mas em papéis misteriosos – são Natasha Lyonne (Boneca Russa), Paul Walter Hauser (Black Bird) e John Malkovich (Quero Ser John Malkovich). Apesar das poucas informações, é nítido que este é um dos grandes projetos dos próximos anos do Marvel Studios. Por um lado, trata-se de uma das equipes mais tradicionais da editora e, portanto, um chamariz certeiro para o público nerd.

Não à toa, as produções do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) fazem aceno à chegada do Quarteto desde as cenas pós-créditos de Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), quando Peter Parker (Tom Holland) passou em frente ao tradicional endereço da equipe nos quadrinhos, onde uma placa de obras antecipava a “construção” em andamento para recebê-los e seu QG, o Edifício Baxter.

Agora, por outro, o Quarteto pode suprir as ausências deixadas por nomes como Robert Downey Jr. e Chris Evans. Afinal, desde “Vingadores: Ultimato”, a Marvel pena para emplacar novos heróis para comandar sua franquia. A introdução de novatos, como “Shang-Chi” (Simu Liu) e “Mulher-Hulk” (Tatiana Maslany), teve recepções mornas e inconstantes. Já a volta de velhos conhecidos, como “Thor” (Chris Hemsworth), “Homem-Formiga” (Paul Rudd) e “Doutor Estranho” (Benedict Cumberbatch), foi ainda mais divisiva.

Em uma frente, a Marvel aposta na chegada de “Deadpool” (Ryan Reynolds). Na outra, com o carismático Pedro Pascal à frente do “Quarteto”, literalmente um dos atuais queridinhos de Hollywood, as chances de retomar a relevância e o espaço no mainstream são ainda melhores. “Quarteto Fantástico” tem estreia marcada para 25 de julho de 2025.

Confira post de Pedro Pascal

