Agosto na Netflix: continuação de ‘Emily em Paris’, ‘De Volta aos 15’, ‘The Umbrella Academy’ e estreia de ‘Respira’

Produções coreanas, desenhos infantis e animes também não ficam de fora dos lançamentos

Divulgação/Netflix Emily em Paris



A Netflix soltou o cronograma do mês de agosto de 2024, com muitas emoções reservadas. Para os fãs de “De Volta aos 15”, “Emily em Paris”, “The Umbrella Academy” será o momento sanar a curiosidade das últimas temporadas com os novos episódios que chegam no próximo mês. Se você é fã de grandes tensões e emoções, a estreia de “Respira” chega na plataforma no dia 30 de agosto. Para os apreciadores das músicas do cantor Sidney Magal e de uma boa história de amor, novo filme do streaming está na lista das novidades. Produções coreanas, desenhos infantis e animes também não ficam de fora dos lançamentos. Confira:

SÉRIES

De Volta aos 15

Na temporada final da série, um bug no Floguinho leva Anita, dessa vez, de volta aos 18 anos. Além de encarar a vida na faculdade, ela descobre que tem mais alguém viajando no tempo e ditando as regras. Com Maisa (Pai em Dobro), Klara Castanho (Confissões de uma Garota Excluída), Camila Queiroz e João Guilherme. Estreia: 21 de agosto

Emily em Paris

A vida de Emily em Paris é puro drama, mas ela está disposta a tomar decisões ousadas para conseguir tudo o que quer e conquistar o homem dos seus sonhos. Quarta temporada parte 1 conta com os talentos de Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park. Estreia: 15 de agosto

The Umbrella Academy

Na quarta temporada, depois que uma associação misteriosa começa a questionar a realidade, a Umbrella Academy precisa resolver a situação de uma vez por todas, estrelando: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda. Estreia: 8 de agosto

Respira

Nova série estreia traz uma equipe médica dedicada que faz de tudo para salvar vidas em um hospital público muito movimentado, onde tensões, emoções e desejos elevam a frequência cardíaca, estrelano Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez. Estreia: 30 de agosto

Lost

Presos numa ilha tropical depois que o avião caiu a 1600 quilômetros fora da rota, um grupo de náufragos tem que aprender como sobreviver em seu novo lar, evitar a gigantesca criatura que derruba árvores e descobrir se estão realmente sozinhos em seis temporadas. Estreia: 15 de agosto

FILMES

A Liga

Recrutado para uma missão inesperada por sua paixão da adolescência (Halle Berry), um cara comum que trabalha como empreiteiro (Mark Wahlberg) vira espião, estrelando Mark Wahlberg, Halle Berry, J.K. Simmons. Estreia: 16 de agosto

Rebel Moon

Mergulhe mais fundo na mitologia que envolve a saga de ficção científica de Zack Snyder e entre no mundo ainda mais sexy e sangrento de Rebel Moon – Capítulo 1: Cálice de Sangue e Rebel Moon – Capítulo 2: Maldição do Perdão. Estrelando:Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein. Estreia: 2 de agosto

Meu Sangue Ferve por Você

Em 1979 Sidney Magal, o cantor mais popular do Brasil, vai a Salvador divulgar seu novo show, onde conhece a jovem Magali West e a vida dos dois se transforma para sempre. Uma história real, musical, de amor à primeira vista. Estreia: 8 de agosto.

Godzilla Minus One: em Preto E Branco

No Japão pós-guerra, um novo terror surge: Godzilla. Será que o povo devastado conseguirá sobreviver… e muito menos lutar? Escrito e dirigido por Takashi Yamazaki. Estreia: 1 de agosto.

PRODUÇÕES COREANAS

Batalha De Influencers

Um grupo de influenciadores coreanos disputam entre si para determinar quem tem mais relevância nas redes sociais. Quem chegará ao auge do poder e do status?. Estreia 6 de agosto.

Quando Ninguém Vê

A vida de um homem vira de cabeça para baixo quando uma mulher misteriosa aparece em sua pensão durante o verão, fazendo com que ele se agarre com força àquilo que mais valoriza. Estreia: em breve.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Senna: O Brasileiro. O Herói. O Campeão

Quem está ansioso pela minissérie de ficção Senna, que estreia em 29 de novembro, pode assistir ao premiado documentário de 2010, de Asif Kapadia, que mostra a trajetória de Ayrton Senna, um herói brasileiro e um dos melhores pilotos de Fórmula 1 da história. Estreia: 1 de agosto.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

A Missão de Sandy Bochechas

A Fenda do Biquíni é retirada do oceano, levando a cientista-esquilo Sandy Bochechas e seu amigo Bob Esponja ao Texas para salvar a cidade. Estreia: 2 de agosto.

A Série Pokémon: Horizontes

Com gente nova no grupo na parte três, os aventureiros partem em busca dos Seis Heróis, desvendando mistérios pelo caminho. Estreia: 9 de agosto.

ANIME

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: o Filme

Uma nova inimiga que ameaça destruir tudo e dominar o cosmo ataca as pessoas queridas de Sailor Moon, uma por uma. Estreia: 22 de agosto.

Publicado por Luisa Cardoso