Pedro Scooby cogita desistir do ‘BBB 22’ após Paulo André ser indicado ao paredão

Surfista achou falsa a atitude do grupo formado por Jessi, Natália, Linn da Quebrada e Tiago Abravanel

Reprodução/Globo Scooby pensou em desistir do 'BBB 22' após se irritar com indicação de PA



Um novo paredão está formado no “BBB 22” e a indicação da casa aconteceu de forma diferente no último domingo, 20. Os brothers tiveram que se dividir em três grupos e cada panelinha tinha que entrar em consenso e indicar alguém de outro grupo ao paredão. O time formado por Jessilane, Linn da Quebrada, Natália e Tiago Abravanel indicou Paulo André e Pedro Scooby ficou revoltado. O surfista falou que as sister foram falsas porque vivem dizendo ao grupinho dele, formado por PA, Douglas Silva e Arthur Aguiar, que os outros brothers estão unidos e, quando tiveram a oportunidade, não colocaram um deles no paredão.

“Acho que não vou ficar mais aqui não. Essas porr*s já me estressam. Não quero me tornar esse cara cheio de raiva, sou tão de boa. Sei [que é um jogo], mas as pessoas não podem passar por cima dos seus princípios”, disse Scooby em uma conversa com Tiago. O ex-marido de Luana Piovani chegou a ficar na sala encarando o botão de desistência, que no momento estava vermelho e só pode ser acionado quando estiver verde, depois arrumou as malas. Quando seus amigos tentaram o impedir, o surfista disse: “Tenho até amanhã pra pensar. Se amanhã eu resolver, minhas malas já estão prontas”. Paulo André disputada a permanência na casa com Brunna Gonçalves e Gustavo. Vote na enquete da Jovem Pan e veja quem o público pretende eliminar.

Após o estresse da votação, Pedro Scooby cogitou em desistir do #BBB22 por conta da falsidade. Será que ele vai ter coragem?#RedeBBB l BEM FEITO l Jessi l BURROpic.twitter.com/f4jUbcA5E8 — Oniverso Abominável (@Oniabominavel) February 21, 2022