Conhece algum ‘parasita’? Quase metade dos usuários dividem perfis na Netflix

Pesquisa da plataforma revela que 49% dos usuários dividem a conta com familiares, amigos ou parceiros; irmãos são os maiores ‘parasitas’

Uma pesquisa da Netflix revelou que quase metade de seus usuários dividem os perfis com outras pessoas, os popularmente conhecidos como “parasitas” – alguém que tem acesso ao catálogo, mas não paga pelo serviço de streaming.

Entre os entrevistados, 49% admitiu ter uma pessoa próxima que mexe em seu perfil da Netflix alterando suas configurações e, em alguns casos, até suas recomendações. Por exemplo: se você é fã de anime e empresta a conta para alguém que só assiste comédias românticas, o algoritmo irá ficar bagunçado e misturar as sugestões entre os dois gêneros.

Os irmãos lideram como os maiores “parasitas” de contas da plataforma – 34% dos usuários dividem o perfil com eles. Já os parceiros, namorados ou maridos aparecem em segundo lugar: 28% dos entrevistados emprestam o login para o amado. Já as crianças são 18% dos “invasores” de contas dos adultos, embora exista uma seção própria na Netflix para os pequenos.

A pesquisa foi realizada pela NetQuest e ouviu mais de 1 mil pessoas no mês passado.

Como saber se tem alguém usando sua conta?

Se você não passou sua senha para ninguém e mesmo assim surgem recomendações ou visualizações estranhas, é melhor rever suas configurações de conta na Netflix. No item “Atividade de (nome do perfil)” é possível acompanhar tudo o que foi assistido por aquele perfil e também ocultar coisas indesejadas para que não sejam mais recomendadas.

Já para impedir que qualquer amigo, irmão (ou mesmo seu ex) use sua conta, vá para Conta, clique em “Encerrar sessão em todos os aparelhos” e clique no botão para confirmar a desativação. Crise evitada. A opção de criar perfis para cada usuário também ajuda a cada membro da família ter o seu próprio catálogo do streaming pagando por apenas uma assinatura.