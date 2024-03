‘Pinguim’: série sobre o submundo de Gotham ganha primeiro teaser

Produção original do streaming Max tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2024; assista ao teaser lançado na última sexta-feira

Macall Polay/Max Colin Farrell no papel de Pinguim



Os fãs do universo sombrio de Gotham City têm motivos para comemorar, pois o aguardado spin-off de “Batman” (2022), o filme aclamado estrelado por Robert Pattinson e dirigido por Matt Reeves, finalmente ganhou seu primeiro teaser. Intitulada “Pinguim”, a série oferece um mergulho profundo no submundo do crime de Gotham. Neste vislumbre emocionante, somos transportados de volta às sombrias ruas de Gotham, onde o infame criminoso Oswald Cobblepot, conhecido como Pinguim e interpretado por Colin Farrell, emerge como uma figura central. Seguindo os eventos do filme original, que deixaram a cidade em caos após os atos do Charada (Paul Dano), Pinguim nos levará em uma jornada fascinante enquanto testemunhamos o ascenso do astuto gângster na hierarquia da máfia.

O teaser oferece uma visão intrigante do estado atual de Cobblepot e das intrigas que o aguardam, enquanto ele se prepara para consolidar seu domínio sobre os restos do submundo criminoso da cidade. Com uma narrativa sombria e imersiva, parece que os fãs podem esperar uma experiência cinematográfica verdadeiramente cativante. O elenco estelar da série inclui talentos como Michael Kelly, Rhenzy Feliz, Shohreh Aghdashloo, Michael Zegen, Cristin Milioti, James Madio, Scott Cohen e Deidre O’Connell, prometendo performances envolventes e personagens complexos que irão adicionar camadas fascinantes à trama.

Com oito episódios planejados para a primeira temporada, “Pinguim” oferecerá aos fãs uma jornada emocionante e visceral pelo submundo corrupto de Gotham City. Embora a data oficial de lançamento ainda não tenha sido anunciada, a expectativa só cresce à medida que nos aproximamos do segundo semestre de 2024, quando a série está prevista para estrear. Preparem-se para mergulhar nas sombras de Gotham e testemunhar a ascensão do Pinguim como um dos maiores vilões da cidade. Enquanto aguardamos ansiosamente por mais detalhes, assista ao teaser e deixe-se envolver pelo clima sombrio e intrincado que promete definir esta emocionante nova adição ao universo de Batman.

Confira o teaser trailer de Pinguim: