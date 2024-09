‘Pinguim’ tem a maior estreia de série inédita na Max desde ‘The Last of Us’

HBO revelou que o lançamento atingiu uma audiência de 5,3 milhões em todas as plataformas desde o dia 19 de setembro

Divulgação/Max Pinguim está disponível na Max e tem episódios lançados semanalmente.



A série do Pinguim com Colin Farrell não é apenas um sucesso de crítica. Além de ter estreado com 94% no Rotten Tomatoes (site americano agregador de críticas), a produção da Max também fez bonito em audiência, marcando os maiores números da emissora para uma série inédita desde a estreia de The Last of Us, em janeiro de 2023. A HBO divulgou os números da estreia nos Estados Unidos, revelando que o lançamento da série atingiu uma audiência de 5,3 milhões em todas as plataformas (o canal de TV da HBO e Max) desde a estreia em 19 de setembro. Para comparação, o primeiro episódio de The Last of Us teve 4,7 milhões na primeira noite. A audiência supera os números da estreia da última temporada de Succession (que teve 4,9 milhões nos EUA) e o lançamento da segunda temporada de The White Lotus (com 4, 1 milhões). Apesar de estar abaixo da temporada mais recente de True Detective, Terra Noturna (com 5,7 milhões), a HBO confirmou que Pinguim teve a maior audiência dos quatro primeiros dias para uma série inédita desde a série de zumbis com Pedro Pascal.

Com o retorno de Colin Farrell no papel de Oswald “Oz” Cobb, Pinguim serve como prelúdio do filme de Matt Reeves, Batman de 2022, e mostra a ascensão de Oz como o Pinguim no submundo de Gotham. A série conta também com Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Deirdre O’Connell, Clancy Brown, Michael Kelly e Mark Strong. Pinguim está disponível na Max e tem episódios lançados semanalmente. A minissérie terá oito episódios, com o último marcado para 10 de novembro.

Veja o trailer:

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo