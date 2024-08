‘Pisque Duas Vezes’: descubra o thriller que vai te prender

Estrelado por Channing Tatum e Naomi Ackie, o filme estreia no dia 22 de agosto nos cinemas do Brasil

Reprodução/Warner Bros. Suspense conta a história de um bilionário, que vive uma vida recheada de extravagância e festas cheias de ostentação



“Pisque Duas Vezes” é um thriller que promete surpreender e que acaba de ganhar seu novo trailer. Com Channing Tatum e Naomi Ackie, o suspense conta a história de um bilionário, Slater King, que vive uma vida recheada de extravagância e festas cheias de ostentação. Quando ele conhece a garçonete Frida, King decide convidá-la para passar férias em sua ilha particular. Vivendo a viagem dos sonhos, Frida começa a perceber alguns movimentos estranhos e passa a questionar o que é real. Com a situação ficando cada vez mais intensa, a garçonete percebe que vai precisar descobrir a verdade para conseguir sobreviver.

Confira o novo trailer