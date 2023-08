Polêmico filme ‘Som da Liberdade’ ganha data de estreia no Brasil

Longa do diretor Alejandro Monteverde fez sucesso nos EUA e segue ex-agente que combate o tráfico sexual infantil

Divulgação Filme com Jim Cazievel no papel principal estreia em 21 de setembro



Logo após a estreia de ‘Barbie‘ nos cinemas brasileiros, algumas postagens começaram a circular nas redes sociais afirmando que o filme ‘Sound of Freedom‘ (Som da Liberdade) estaria sofrendo boicote pelo mundo. O longa-metragem do diretor Alejandro Gómez Monteverde conta a suposta história do ex-agente do governo dos Estados Unidos, Tim Ballard, fundador da Operation Underground Railroad (O.U.R.), uma fundação sem fins lucrativos, anti-tráfico sexual. Estrelado pelo ator Jim Cazievel (A Paixão de Cristo), o filme segue Ballard em uma luta contra o tráfico sexual de crianças. A produção foi contestada por dizer ser “baseado em fatos reais”, mas é difícil comprovar as operações em documentos e registros oficiais, além de haver rumores de que as ações foram ‘aumentadas’. Tim também é conhecido por suas teorias da conspiração sem embasamento, uma delas sobre a existência de uma elite financeira global que sequestra crianças para beber seu sangue com a intenção de rejuvenescer.

Apesar da controversa, o longa-metragem foi bem-sucedido nos cinemas norte-americanos. Custando apenas US$ 14 milhões (R$ 68 milhões), arrecadou em um mês US$ 163 milhões (R$ 799 milhões, na cotação atual) e superou blockbusters hollywoodianos como The Flash e Indiana Jones. O filme estreou nos EUA em 4 de julho e deve chegar para alguns países da América Latina em 31 de agosto, segundo o site ‘The Hollywood Reporter’. A agenda está confirmada no México, Guatemala, Honduras, Panamá, Colômbia, Venezuela, Argentina, El Salvador, Nicarágua e Belize. No entanto, no Brasil a Paris Filmes confirmou para 21 de setembro.