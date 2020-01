Turma de ‘Brookyn Nine-Nine’ vem com tudo em pôster da 7ª temporada

Divulgação Nova temporada estreia em fevereiro nos Estados Unidos



A sétima temporada de “Brookyn Nine-Nine” ganhou um novo cartaz nesta semana, divulgado exclusivamente pelo site TV Line.

A turma de policiais liderada por Jake Peralta aparece imponente no pôster. A estreia do novo ano acontece no dia 6 de fevereiro nos Estados Unidos e a série ainda não ganhou data de lançamento para o Brasil.

Por aqui, “Brooklyn Nine-Nine” é exibida pelo canal fechado TNT Series e as primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.

Em novembro, a série foi renovada para a oitava temporada. A renovação aconteceu um ano depois da NBC ter salvo a série do cancelamento. Em 2018, a FOX, que exibiu cinco temporadas do programa, anunciou o cancelamento da produção. Poucos dias depois, a emissora do grupo Comcast levou “Brooklyn Nine-Nine” para sua própria grade, mantendo todo o elenco.

Veja o pôster completo: