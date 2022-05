‘Power Couple 6’: Confira os barracos que aconteceram antes da estreia no reality

Diretor do reality divulgou vídeos de uma discussão entre Cartolouco e Brenda Paixão e a irritação da parceira de Pe Lanza por causa de uma toalha; atração estreia nesta segunda-feira, 2, às 22h30

Reprodução/Twitter/rocarelli Brenda Paixão se desentendeu com Cartolouco no 'Power Couple 6'



O “Power Couple 6” ainda nem estreou, mas o diretor da atração, Rodrigo Carelli, já deu spoilers de que a nova temporada do reality show promete ser cheia de barracos. A atração da Record TV estreia nesta segunda-feira, às 22h30, e, novamente, será apresentada por Adriane Galisteu. Os casais, no entanto, já estão confinados na Mansão Power desde sexta-feira, 29. Nas redes sociais, Carelli divulgou um vídeo no qual é possível ver parte de um desentendimento entre o jornalista Cartolouco e Brenda Paixão, ex-participante do reality da Netflix “Brincando com Fogo”. “Tu não fala dela, se não o pau vai torar, já que eu sou barraqueira”, esbravejou Brenda durante, aparentemente, uma dinâmica. No vídeo, não fica claro de quem Cartolouco estava falando. Anne Duarte, parceira de Pe Lanza, também já se irritou nos primeiros dias de confinamento.

Ela ficou incomodada por causa de uma toalha. “É falta de noção da galera, ninguém tem quarto ainda, para que uma pessoa pega uma toalha e agarra no ‘suvaco’?”, comentou. Pe Lanza tentou amenizar a situação dizendo que a parceira é “nervosinha mesmo” e ela logo rebateu: “Não sou nervosinha, vou corrigir. Eu acho um absurdo um bando de marmanjo ficar: ‘Fod*-se, estou nem aí’. Isso é burrice, é limitação do ser humano, você convive em sociedade desde que você se entende por gente”. A nova temporada do “Power Couple” conta com 13 casais que vão disputar um prêmio que vai se acumulando com o avançar do jogo e pode chegar a R$ 1 milhão. Estão na competição: Hadson Nery e Eliza, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, Rogério e Baronesa, Pe Lanza e Anne Duarte, Mussunzinho e Karoline Menezes, Ivy Moraes e Fernando Borges, Rodrigo Mila e Daiana Araújo, Dinei e Erika Dias, Michele Passa e Bruno Passa, João Hadad e a Luana Andrade, Nahim e a Andreia Andrade, Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Cartolouco e Gabi Augusto.

O #PowerCoupleBrasil nem estreiou e já tá pegando fogo 🔥 🔥

A temporada promete! Estreia nesta segunda, 22:30 pic.twitter.com/J2wzSEb0E9 — Rodrigo Carelli (@rocarelli) April 30, 2022