‘Power Couple 6’: Pai de MC Gui vomita ao ser pendurado em prova

Rogério se recusou a desistir da prova que vale um carro zero; ele e Baronesa chegaram à final

Reprodução/Record Rogério passou mal e acabou vomitando em prova do 'Power Couple 6'



Rogério, pai do cantor MC Gui, passou mal durante uma prova que aconteceu ao vivo no “Power Couple 6” na última quarta-feira, 4. O desafio foi dividido em três partes e o casal vencedor vai levar um carro zero para casa. A semifinal foi disputada pelos casais Mussunzinho e Karol, Pe Lanza e Anne e Rogério e Baronesa, sendo nessa etapa que o pai de Gui ficou enjoado. Na disputa, um participante de cada casal tinha que ficar pendurado em cima de uma piscina cheia de meleca. Como estavam suspensos, eles ficaram balançando nas alturas e Rogério acabou vomitando. Adriane Galisteu estava fazendo uma pergunta relacionada ao jogo quando o vômito começou a cair.

“Amor, respira”, falou Baronesa. Ao notar o que estava acontecendo, a apresentadora perguntou: “Rogério, você quer descer?”. Ele respondeu: “Não, só saio daqui morto. É meleca com vômito”. Galisteu, então, deu sequência no jogo: “Rogério está bem na fita. Falou que não sai de jeito nenhum. Decisão dele”. A prova continuou e os eliminados foram Mussunzinho e Karol. A terceira etapa da prova ainda não aconteceu e será disputada entre os casais Rogério de Baronesa e Pe Lanza e Anne. Essa não é a primeira vez que uma prova do “Power Couple” chama a atenção do público. Na temporada passada, os telespectadores comentaram nas redes sociais que o reality estava mais radical que o “No Limite” por fazer um desafio com “chuva” de baratas.