‘Power Couple tem’ briga feia a seguranças precisam intervir

Na gravação do último episódio do “Power Couple“, ocorrida nesta segunda-feira (7), uma intensa discussão entre Dhomini e Radamés exigiu a intervenção da equipe de segurança e da produção do programa. Os participantes que já haviam sido eliminados retornaram para a dinâmica, unindo-se aos quatro casais que ainda competem pelo prêmio: Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, Rayane e Victor, além de Talira e Rafa. Durante essa interação, Dhomini e Radamés se envolveram em um acalorado desentendimento. Dhomini acusou Radamés, afirmando: “Eu falo na sua cara, não coloco mulher na frente. Jogo sujo, imundo e porco”. Em resposta, Radamés o chamou de “machista safado”. As esposas dos participantes tentaram intervir para separar os maridos, mas foi necessário que os seguranças do programa intervissem para apartar a briga.

*Reportagem produzida com auxílio de IA