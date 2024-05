Pré-venda de ingressos para assistir Harry Potter nos cinemas começa nesta terça

Filme será exibido apenas no dia 4 de junho deste ano em todo o Brasil; evento celebra os 20 anos desde o lançamento da terceira produção da franquia

Divulgação/HBO A trama arrecadou mais de US$ 795 milhões em bilheteria mundial na época



A pré-venda de ingressos para a reexibição de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” nos cinemas começa nesta terça-feira (28). O filme será exibido apenas no dia 4 de junho deste ano em todo o Brasil. O evento celebra os 20 anos desde o lançamento da terceira produção da franquia. As entradas serão vendidas no site ingresso.com. A trama narra o terceiro ano de Harry Potter em Hogwarts, quando ele descobre que Sirius Black, um seguidor de Voldemort, escapou da prisão de Azkaban. Com a vigilância reforçada na escola, o bruxo precisa se preparar para encontrar o criminoso. Com os protagonistas Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, o elenco também conta com Gary Oldman, Michael Gambon, Alan Rickman, Maggie Smith, entre outros grandes nomes, sob a direção do renomado Alfonso Cuarón. A trama arrecadou mais de US$ 795 milhões em bilheteria mundial na época, muito aclamado pela crítica, alcançou 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. Os sete livros foram adaptados em oito filmes, lançados entre 2001 e 2011. Atualmente, uma série de Harry Potter está sendo desenvolvida pela Warner Bros. Company e informações já divulgadas afirmam que cada temporada será baseada em um dos sete volumes da obra de J. K. Rowling.

