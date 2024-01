Primeira festa do ‘BBB 24’ tem pagode, tentativa de romance e polêmicas entre participantes

Convidados especiais foram os grupos Menos é Mais e Soweto, além do cantor Péricles

Reprodução / Twitter @bbb Participantes aproveitaram a primeira festa ao som de pagode, mas também se envolveram em discussões



A primeira festa do “BBB 24” foi marcada por polêmicas entre participantes. Na madrugada desta quinta-feira, 11, a trilha sonora escolhida para animar a noite foi o pagode, e os convidados especiais foram os grupos Menos é Mais e Soweto, além do cantor Péricles, que foi recebido com muita emoção pelos confinados. Contudo, o destaque ficou para um discussão entre Davi e Maycon logo no início da festa. O momento de tensão teve início após Davi tentar conversar com o cozinheiro sobre o jogo e recentes atitudes dele. Para o motorista de aplicativo, o brother foi desrespeitoso com a modelo Yasmin Brunet ao forçar um diálogo após votar nela. “Acho você uma pessoa bacana, amigo, parceiro, mas se eu ganhasse a Prova do Líder, eu indicaria você no Paredão. […] Naquele dia que você falou com ela [Yasmin], ela não quis e você não respeitou. Tem o tempo certo de dialogar e respeitar. Ela é uma pessoa tranquila, na dela, mas naquele momento, você invadiu o espaço dela”, declarou Davi.

No entanto, o emparedado não reagiu bem aos comentários, começou a se irritar, e citou até mesmo o cantor Fiuk, que participou da edição 21, ao falar sobre jogadores “plantas”. “É o seguinte, tu tá bêbado. Bebeu mais do que eu. Você está além de mim. Eu sei que o que você tá falando para mim é real, só que tu estás além de mim. Amanhã a gente vai conversar sobre. Eu tô falando de jogo a semana inteira e não vai ser agora no momento da festa, que vamos falar sobre game”, retrucou. “Se eu sou um baita jogador e tu tá aqui para ganhar, deixa eu ganhar esse jogo. Ganhar de planta é fácil demais. Ganhar do Fiuk qualquer um ganha. Ganha de mim! Eu vou ficar. Eu não vim ganhar essa p*rra. Eu vim ficar até o último dia, eu vim realizar o meu sonho. Tu não quer ganhar de mim?”, questionou.

Outro momento da festa foi marcado pela tentativa de Nizam de se aproximar de Alane, que acabou terminando em um fora. O participante mencionou a possibilidade deles se envolverem, porém a sister negou. Por outro lado, Giovanna também demonstrou interesse em Nizam e desabafou com a filha de Luiza Brunet sobre não querer fazer parte de um triângulo amoroso.