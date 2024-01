Gravação de ‘We Are The World’ vira documentário na Netflix – Headline News, edição das 21h

Este é o Headline News com as principais notícias desta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024

Reprodução/Netflix Gravação de We Are The World vira documentário na Netflix



A cidade do Rio de Janeiro enfrentou mais uma onda de calor intenso. De acordo com informações do Centro de Operações da prefeitura, a sensação térmica atingiu a marca de 49,2ºC às 9h05, no bairro do Jardim Botânico, localizado na zona sul, e às 9h10 em São Cristóvão, na zona norte.

‘We Are The World’ vira documentário

A canção “We Are The World”, que reuniu grandes astros, vai virar um documentário da Netflix. Em 1985, um projeto encabeçado por Michael Jackson que foi chamado de “USA For Africa” reuniu 46 estrelas da música americana, a ação buscava fundos para combater a fome na África.O documentário que irá se chamar “The Greatest Night in Pop”, estará disponível na plataforma em 29 de janeiro.

IZA é destaque no “New York Times”

A cantora IZA ganhou destaque no renomado jornal americano “New York times” e na playlist “13 Songs We (Nearly) Missed in 2023” com a música “Que se Vá”, presente no álbum “AFRODHIT”. A lista, elaborada pelos críticos de música do jornal todas as sextas-feiras, reúne as canções mais notáveis da semana.

Darren IShowSpeed leva susto no Rio de Janeiro

O rapper norte-americano que está no Brasil, Darren IShowSpeed levou um susto quando visitava a comunidade Cidade de Deus na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista, que estava lá para realizar uma visita e fazia uma transmissão ao vivo, foi surpreendido por um grupo de fãs que simularam uma tentativa de assalto, deixando o rapper visivelmente abalado.

Para continuar bem informado acesse jovempan.com.br.