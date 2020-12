Primeiro projeto de Maisa na Netflix, ‘Pai em Dobro’ estreia em janeiro; assista ao trailer

Filme conta com Eduardo Moscovis e Marcelo Médici no elenco e roteiro de Thalita Rebouças

Divulgação/Netflix/Suzanna Tieri Filme com Maisa chega à Netflix no dia 15 de janeiro



O filme “Pai em Dobro”, produção original da Netflix protagonizado por Maisa, ganhou uma data de estria. O longa chega à plataforma de streaming no próximo dia 15 de janeiro e, nesta terça-feira, 8, foi divulgado o primeiro trailer. Com roteiro de Thalita Rebouças, o filme conta a história de Vicenza (Maisa), uma jovem que vive em uma comunidade hippie e sonha em conhecer seu pai biológico. Ao completar 18 anos, ela parte para a cidade grande com o intuito de acabar com esse mistério. Os atores Eduardo Moscovis e Marcelo Médici vivem os possíveis pais da protagonista. O elenco ainda conta com Laila Zaid, Fafá de Belém, Thaynara OG e Pedro Ottoni.

O roteiro do filme foi transformado em livro também por Thalita Rebouças e lançando pela editora Rocco em novembro deste ano. A história é uma comédia que busca ressaltar que a família está muito além dos laços sanguíneos. “Pai em Dobro” é o primeiro projeto de Maisa com a Netflix, mas vale ressaltar que no contrato que fechou com a plataforma estão previstas outras produções. A atriz e apresentadora trabalhou por 13 anos no SBT e pediu demissão em outubro deste ano visando estudar no exterior e dar novos rumos a sua carreira.