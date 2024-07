Venha se encantar com filmes e teatro sobre a vida e a obra da icônica artista; garanta já seu lugar

Divulgação//Miramax Um tributo imperdível à paixão e arte de Frida Kahlo: descubra sua vida e obra no MIS em julho



Prepare-se para uma viagem cultural inesquecível! Entre os dias 11 e 13 de julho, o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo homenageia os 70 anos da morte de Frida Kahlo com uma programação especial que você não pode perder. A agenda inclui a exibição de filmes que mergulham na vida e na obra desta icônica artista mexicana, permitindo uma imersão profunda em seu universo criativo e pessoal. O ponto alto da programação será no sábado (13), com a apresentação do espetáculo teatral “Frida Kahlo – Viva La Vida”, que promete emocionar e inspirar o público com uma interpretação vibrante e apaixonada da trajetória de Frida.

MOSTRA DE FILMES – ESPECIAL FRIDA KAHLO

LOCAL: AUDITÓRIO MIS

INGRESSO: GRATUITO, UMA HORA ANTES NA BILHETERIA DO MUSEU

11 de julho | quinta-feira

19h | “Frida – Viva la vida” – (dir. Giovanni Troli, Itália, 2019, 90 min, 12 anos) – O documentário conta as paixões e tormentos da icônica artista mexicana Frida Kahlo. Veja uma reconstituição da vida e da produção artística da pintora surrealista por meio de filmes e documentos de época.

12 de julho | sexta-feira

17h | “Frida” (dir. Julie Taymor, EUA/Canadá/México, 2002, 123 min, 18 anos) – Frida Kahlo (Salma Hayek) foi um dos principais nomes da história artística do México. Conceituada e aclamada como pintora, ela teve também um casamento aberto com Diego Rivera (Alfred Molina), seu companheiro também nas artes, e ainda um controverso caso com o político Leon Trostky (Geoffrey Rush) e com várias outras mulheres.

19h30 | “Frida, natureza viva” (dir. Paul Leduc, México, 1986, 108 min, 16 anos) – Em seu leito de morte, a pintora Frida Kahlo (Ofelia Medina) relembra sua vida. Em sua mente ela repassa situações importantes que vivenciou, como sua infância, a doença que teve, seu comprometimento político, sua agitada vida sentimental, a amizade que teve com Leon Trotsky (Max Kerlow) e com o pintor David Alfaro Siqueiros (Salvador Sánchez) e seu casamento com Diego Rivera (Juan José Gurrola).

ESPETÁCULO TEATRAL – 13 DE JULHO, SÁBADO, ÀS 20H

LOCAL: AUDITÓRIO MIS

INGRESSO: R$ 20 (INTEIRA) R$ 10,00 (MEIA-ENTRADA)

CLASSIFICAÇÃO: 14 ANOS

DURAÇÃO: 55′

“Frida Kahlo – Viva la Vida” é um texto de Humberto Robles, considerado o maior dramaturgo mexicano vivo e mais montado no mundo, com um novo olhar sobre a vida da artista mexicana. Robles entrevistou vários amigos de Frida Kahlo para a construção do texto. A ação se passa no Dia dos Mortos, e Frida (interpretada por Christiane Tricerri) prepara um jantar para seus convidados: vivos e mortos. Diego Rivera, Trotsky e artistas contemporâneos da artista passam pela história. Poesia, paixão, comicidade em um espetáculo de extrema teatralidade.

Ficha Técnica:

Texto: Humberto Robles

Tradução e direção: Cacá Rosset

Interpretação: Christiane Tricerri

Assistência de direção: Humberto Vieira

Cenário e figurino: Kleber Montanheiro Assistência de figurino Thais

Boneville

Pintura artística cenário e figurino: Victor Grizzo

Desenho de luz: Aline Santini

Assistência de iluminação: Pajeú de Oliveira

Operação de luz: Ademir Muniz

Música original: Ricardo Severo

Assistência de produção musical: Rafael Thomazini

Operação de som: Selma Dammenhain

Vocais: Cida Moreira e Rubens Caribé

Preparação corporal: Mônica Monteiro

Visagismo: Edson Murad

Assistente de cenografia: Marcos Valadão

Direção de palco: Ademir Muniz

Costureira: Ray Lopes

Coordenação de projeto e Direção de produção: Christiane Tricerri

Fotos: Isadora Tricerri

Criação: Teatro do Ornitorrinco

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som.

Serviço | Especial Frida Kahlo

Local: Auditório MIS (172 lugares) – Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: 11 a 13 de julho

Ingresso: Mostra de filmes – gratuito | Espetáculo teatral – R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada