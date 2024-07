Museu do Futebol reabrirá nesta sexta-feira em SP com maior presença feminina

Até seu fechamento para reforma em novembro de 2023, os quase 5 milhões de visitantes que passaram pelo museu só puderam conhecer a história e a evolução do futebol no Brasil através dos homens

Maricy de Andrade Queiroz/Estadão Conteúdo - 22/09/2008 Museu do Futubel fica no Pacaembu e foi inaugurado em 2008



O Museu do Futebol de São Paulo reabre suas portas nesta sexta-feira (12) após mais de oito meses de reformas, e terá maior presença feminina. “Desde que foi inaugurado, o museu tinha uma lacuna, que era não contar a história do futebol feminino no Brasil”, explicou a diretora técnica do museu e uma das curadoras, Marília Bonas. “O que vemos hoje é uma renovação em que as mulheres estão igualmente representadas aos homens no Brasil. O futebol feminino foi proibido por 40 anos e isso ajuda a explicar por que aqui, no país do futebol, o futebol feminino não é tão valorizado quanto o masculino”, acrescentou Bonas. Além disso, “a remodelação traz à tona o debate sobre o racismo, a xenofobia e outras questões de direitos humanos que estão muito presentes no futebol, não só no Brasil, mas em todo o mundo”, destacou a curadora. Inaugurado em 2008 no estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol apresenta o ‘esporte bretão’ como parte indissociável da identidade nacional brasileira desde sua chegada ao Brasil no final do século 19.

Até seu fechamento para reforma em novembro de 2023, os quase 5 milhões de visitantes que passaram pelo museu só puderam conhecer a história e a evolução do futebol no Brasil através dos homens. As façanhas das inúmeras estrelas que o futebol brasileiro produziu ao longo de sua história, de Pelé e Garrincha a Ronaldinho e Neymar, não eram acompanhadas pela presença de compatriotas do porte de Marta, o que mudará com esta nova proposta. Para outro dos curadores, Leonel Kaz, “é um museu da história do Brasil contada por uma paixão, o futebol. É um museu de uma história antropológica, sociológica e etnográfica do povo brasileiro”. Propriedade do governo do estado de São Paulo, o Museu do Futebol recebeu 15,8 milhões de reais para sua reforma.

