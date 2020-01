Ator de ‘Game of Thrones’ será protagonista na série de ‘O Senhor dos Anéis’

Reprodução Robert Aramayo ficou conhecido por viver o jovem Ned Stark em "Game of Thrones"



O ator Robert Aramayo, conhecido por viver o jovem Ned Stark em “Game of Thrones”, foi escalado para ser um dos protagonistas da série baseada em “O Senhor dos Anéis“, do Amazon Prime Video. As informações são do Deadline.

Aramayo entrou como substituto de Will Poulter, que deixou a produção após conflitos de agenda. Segundo o site, o novo ator será Beldor, o jovem herói que será o protagonista da série.

Ainda sem título ou demais informações oficiais, Aramayo é o segundo ex-HBO a integrar o elenco da produção do Prime Video. Joseph Mawle, o Benjen Stark, foi confirmado para viver Oren, vilão que irá perseguir Beldor e Tyra na trama.

Além deles, o elenco já tem nomes como Markella Kavenagh, Morfydd Clark e Maxim Baldry. Vale lembrar que a Amazon já renovou a série para uma segunda temporada – sem nem ao menos ter iniciado as gravações.

O seriado vai explorar a história que se passa antes de “A Sociedade do Anel”, primeiro livro da saga de J.R.R. Tolkien. Na mitologia, a “Segunda Era” foi quando os anéis do poder foram criados.