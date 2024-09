Quais as séries mais vistas da Netflix no primeiro semestre? 

Entre tantos lançamentos e séries comentadas, sempre fica a curiosidade para saber quais são os grandes sucessos da plataforma. Em uma conferência, Ted Sarandos, chefe de programação da Netflix, revelou quais foram as maiores séries da plataforma no primeiro semestre de 2024. Segundo o Deadline, Sarandos revelou que quatro produções alcançaram juntas 360 milhões de visualizações: “Bridgerton”, “Bebê Rena”, “A Grande Ilusão” e “Magnatas do Crime”. Uma curiosidade, é o fato das quatro serem britânicas. “Bebê Rena” foi uma das séries mais comentadas do ano, levando, inclusive, vários Emmys para casa.

